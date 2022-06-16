بنى سويف تقرر التوقيع بالاسم الثلاثى على المخاطبات الرسمية

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الإعلامى للمحافظة فى بيان صادر اليوم الخميس، أنه بناء على ما تلاحظ لديوان عام محافظة بنى سويف فيما يخص مطالعة الأوراق والمكاتبات الواردة من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديرى مديريات الخدمات من الاكتفاء بتوقيع "الفورمة" فقط مما يصعب معرفه وتحديد الشخص وصفته الوظيفية، لذا يتم التنبيه على المختصين بالأمر بأن يتم التوقيع على الأوراق بخط واضح به الاسم الثلاثى والصفة الوظيفية ولا يتم ختم أى خطابات إلا إذا كان موضح بها السابق ولا يعتد نهائيا بالتوقيع بطريقة الفورمة.

من جهة أخرى، ذكر المركز الإعلامى للمحافظة أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بحث المطالب والمشكلات التى تواجه المواطنين خلال اجتماع موسع مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من التنفيذيين المعنيين من وكلاء وزارات: الصحة، الرى، التعليم والطرق، فى حضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبى المحافظ، فى إطار اللقاءات الدورية، التى يعقدها المحافظ وضمن خطة العمل المشتركة وتنفيذ الآليات المتفق عليها سابقا والتى ترتكز على العمل بروح الفريق الواحد وفقا لرؤية موحدة وأهداف محددة للدفع بجهود الدولة التنموية فى مختلف القطاعات.

وأكد المحافظ، فى مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذى يقوم به أعضاء البرلمان بغرفتيه "نواب وشيوخ" بصفتهم التشريعية وكشريك أساسى ومحورى مع السلطة التنفيذية فى الدفع بخطة الدولة التنموية وفقا لرؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منوها بأهمية التواصل المباشر والتنسيق الدائم فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلى المواطنين من أعضاء البرلمان.

وتمت مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الهامة خلال اللقاء ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، والتى شملت عددا من الملفات والمطالب، وكان من أبزرها: التأخر فى إعادة رصف طريق دمو، والموقف التنفيذى لأعمال رصف طريق ببا/بنى سويف، ومشكلة عدم وصول مياه الرى لنهايات بعض الترع ومراجعة مستجدات أعمال التبطين وموقف صيانة بعض المغذيات وأعمال التطهير، بجانب مناقشة بعض المطالب والاحتياجات فى قطاع التعليم، مثل نقص المعلمين وموقف المشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع، إضافة إلى مناقشة احتياجات القطاع الصحى فى جوانب نقص بعض التخصصات والعجز فى عدد الأطباء والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وقام التنفيذيون المعنيون، من رؤساء القطاعات بالإجابة عن التساؤلات الخاصة بالمشكلات والاحتياجات التى طرحها النواب فيما يخص بعض المشروعات، والحلول لبعض المشكلات القائمة، بجانب التأكيد على حلول وبدائل تم تنفيذها فى تلك القطاعات، فيما تم الاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق بين التنفيذيين وأعضاء البرلمان، لمخاطبة الوزارات والجهات المعنية لعرض بعض المطالب والاحتياجات التى تحتاج دعم وتدخل من تلك الجهات، للعمل على توفير الحلول لها، وذلك تحت إشراف المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ومتابعة من نائبيه.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أهمية عقد مثل تلك اللقاءات مع المحافظ، وفى حضور التنفيذيين المعنيين، لبحث مشكلات ومطالب المواطنين فى القطاعات والمرافق الخدمية والحيوية، وهو ما يعزز من أواصر التكامل والتضافر بين النواب والتنفيذيين وفتح قنوات التواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات الشارع السويفى وطموحاته خلال المرحلة المقبلة.