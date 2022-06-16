جدة - نرمين السيد - عقدت اليوم جولة مباحثات سياسية مصرية-صينية على مستوى مساعدى وزير الخارجية، حيث ترأس الجانب المصرى السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وعن الجانب الصينى السفير "وانج دى"، مدير عام إدارة غرب وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، حيث تم خلالها التأكيد على التزام البلدين بالثوابت التى تجمعهما فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وبهدف التنسيق والتشاور إزاء مسار التعاون الثنائى والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة والتحديات الاقتصادية الراهنة.





استعرض الجانبان ملفات العلاقات الثنائية والإنجازات التى تحققت فى هذا الصدد، وأثنى الجانب المصرى على التعاون المشترك والانخراط الإيجابى الصينى فى العديد من المشاريع الهامة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد الجانب الصينى بالتطور الواضح فى مناخ الأعمال بالسوق المصرى، واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى وتركيز الجهود للارتقاء بالتعاون التجارى والعمل على فتح السوق الصينى أمام المزيد من الصادرات الزراعية المصرية، وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمشتركة خاصة فى ظل الجهود التى بذلتها الدولة المصرية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية. تطرقت المباحثات كذلك إلى سبل تعزيز التعاون فى القطاعات الاستراتيجية التى تتطلب نقل تكنولوجيا صينية متطورة. كما أشاد الجانبان بنموذج التعاون الناجح الذى تم إرساءه فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا واستعرضا سبل توطيد هذا التعاون فى إطار ثلاثى، فى ضوء القدرات المصرية الراهنة لتصنيع لقاح "فاكسيرا-سينوفاك" بهدف دعم الأشقاء فى القارة الإفريقية خاصة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية والصحية للجائحة. عكست المباحثات التوافق الكبير بوجهات نظر الجانبين بما يدعم مسيرة التنسيق المتبادل من أجل الدفع بمواقف مشتركة تسهم فى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والسلم والأمن بمناطق الجوار الإقليمى للبلدين، ودعم مصالح الدول النامية فى إطار تحقيق أولويات كلا البلدين.

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