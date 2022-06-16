وزارة التموين: 75% نسب صرف السلع من مقررات دعم يونيو

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور على المصيلحى – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريرا من شركتى الجملة "العامة – ‏المصرية"، يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية إلى ‏‏75% من شهر يونيو الجارى.





وأكد التقرير أن الشركتين يقومان ‏يوميا بضخ أكثر من 25 سلعة إلى مخازنها التى تنتشر ‏بمحافظات الجمهورية لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم من ‏خلال 40 ألف منفذ متنوع بين "منافذ جمعيتى – بدالى ‏التموين – المجمعات الاستهلاكية".

وأكد التقرير الوارد إلى الدكتور على المصيلحى – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية وجود مخزون استراتيجى من السلع بمخازن ‏الشركتين لتوفير كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم ‏طبقا لما هو مقرر بالتوجيهات الوزارية السابقة.‏

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن الوزير وجهه مديريات ‏التموين بالمرور الدائم على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد ‏من وصول الدعم الى مستحقيه، والتأكد من جودة السلع ‏المعروضة بتلك المنافذ.

وأشار إلى أن الاحتياطى ‏الاستراتيجى من السلع يتخطى الـ 6 أشهر فى البعض منه، ‏والـ 8 أشهر ويزيد فى البعض الآخر كاللحوم والدواجن.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير ‏أحمد كمال، أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يصل ‏إلى 64 مليون مواطن بدعم سنوى يصل الى 36 مليار، وفى ‏الشهر يصل إلى 3 مليار جنيه.‏