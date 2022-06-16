وزارة التموين: 75% نسب صرف السلع من مقررات دعم يونيو

وأكد التقرير أن الشركتين يقومان يوميا بضخ أكثر من 25 سلعة إلى مخازنها التى تنتشر بمحافظات الجمهورية لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم من خلال 40 ألف منفذ متنوع بين "منافذ جمعيتى – بدالى التموين – المجمعات الاستهلاكية".
وأكد التقرير الوارد إلى الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية وجود مخزون استراتيجى من السلع بمخازن الشركتين لتوفير كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم طبقا لما هو مقرر بالتوجيهات الوزارية السابقة.
وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن الوزير وجهه مديريات التموين بالمرور الدائم على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه، والتأكد من جودة السلع المعروضة بتلك المنافذ.
وأشار إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع يتخطى الـ 6 أشهر فى البعض منه، والـ 8 أشهر ويزيد فى البعض الآخر كاللحوم والدواجن.
وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يصل إلى 64 مليون مواطن بدعم سنوى يصل الى 36 مليار، وفى الشهر يصل إلى 3 مليار جنيه.
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