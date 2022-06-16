انطلاق منتدى بناة مصر فى نسخته السابعة يوم 20 يونيو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويعد الحدث هو الأهم والأكبر فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء فى مصر، يعقد كل عام منذ 2014 لمناقشة كل جديد وما تم إنجازه، بدعم وتواجد حكومى بارز.

وملتقى بناة مصر هو منصة هامة لالتقاء أطراف منظومة صناعة التشييد والبناء فى مصر والقطاعات الاقتصادية المرتبطة والتى تزيد عن 100 قطاع، حيث يشارك فيه ممثلين عن كافة القطاعات الاقتصادية ومجتمع الأعمال، فضلا عن القيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات فى القطاع المصرفى والمالى والعقارى، بجانب التواجد الحكومى البارز الذى يحظى به المؤتمر كل عام.

يهدف الملتقى سنويا لمناقشة عددا من الملفات المهمة والحيوية التى تحكم صناعة البناء والتشييد فى مصر بالإضافة للتحديات الجديدة للحكومة والشركات المنفذة ومقاولى التشييد والبناء، ومناقشة ما تم إنجازه على أرض الواقع، بالإضافة إلى قدرة المشروعات القومية التى طرحتها الحكومة فى تحقيق التنمية المستدامة. عرض أقل