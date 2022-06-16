تقرير بولندى: الرئيس السيسى حوّل مصر لمركز إقليمى للطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضافت المحطة البولندية، فى تقرير عبر موقعها الإلكترونى، أن منشآت الغاز الطبيعى الواسعة فى مصر فى البحر الأبيض المتوسط، كانت غير نشطة إلى حد كبير منذ عام 2011، ولكن فى السنوات الأخيرة، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتحديث المرافق وعمل على إنشاء وتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.

وتابعت المحطة البولندية أنه وفقا لتقديرات الإدارة الأمريكية وشركة النفط البريطانية BP، تمتلك مصر الآن 2.186 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعى الموثقة، مما يضع البلاد فى المركز السادس عشر على مستوى العالم.

اتفاقية تصدير الغاز بين أوروبا وإسرائيل ومصر

وسلطت المحطة البولندية الضوء على الاتفاقية الثلاثية بين الاتحاد الأوروبى ومصر وإسرائيل والتى تم توقيعها أمس الأربعاء فى القاهرة، لزيادة مبيعات الغاز الطبيعى المسال لدول الاتحاد الأوروبى، لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبى على إمدادات الغاز من روسيا، وبموجب الاتفاقية، سيساعد الاتحاد مصر وإسرائيل على زيادة إنتاج الغاز والتنقيب فى مياههما الإقليمية.

وبحسب تصريحات أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية فى القاهرة، فإن "الصفقة التاريخية" جزء من جهود أوروبا لتنويع مصادر طاقتها بعيدا عن روسيا واستيراد المحروقات من "موردين آخرين موثوقين".

وقالت المحطة البولندية، إن مصر وإسرائيل أصبحتا مصدرين للغاز فى السنوات الأخيرة بعد اكتشافات كبيرة فى البحر الأبيض المتوسط، حيث تمتلك إسرائيل حقلى غاز عاملين قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط، يحتويان على إجمالى حوالى 690 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، وهناك منصة بحرية ثالثة قيد الإنشاء