ضبط أسلحة بيضاء وطائرة مراقبة ومستلزمات إلكترونية بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى من ضبط راكب أجنبى بحوزته أسلحة بيضاء وطائرة وجهاز GPS، ومحاولة تهريب راكب أخر مصرى لمستلزمات حاسبات الكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.





الحالة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على رحلة خطوط طيران الاتحاد القادمة من أبوظبى، استوقف وليد جمال حسن مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من عماد حمدى جاب الله مأمور الجمرك وهانى مصطفى رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء، وكلّف صبرى حسانين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 روضة طارق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وأسفر عن ضبط 3 أسلحة بيضاء لهم نصل معدنى حاد وطائرة مزودة بكاميرا محظور حيازتهم وجهاز GPS يتطلب لحيازته الحصول على موافقة من الأمن العام.

الحالة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الإمارات القادمة من دبى استوقف أمير محمود أحمد مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من إبراهيم كمال مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان أفادا بوجود أشياء تكرارية متماثلة داخل الحقائب.

وكلّف أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف عبد الرحمن سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 150 مفتاح أمان خاص بالحاسبات الإلكترونية، حيث أمر وائل إمبابى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب الأول.

كما أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب الثانى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.