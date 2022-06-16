الصحة تكشف سبب إلغاء القيود على دخول المصريين والأجانب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الوزراء قرر اليوم، إلغاء جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر.

وأوضح عبد الغفار، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن القرار جاء بناء على دراسة الحالة الوبائية عالميا علاوة على دراسة الوضع الوبائى مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن معدلات الإصابات انخفضت كثيرا وكذلك معدلات دخول المستشفيات، والتى أصبحت أقل بكثير مما سبق، لذلك رأت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية إلغاء جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب لمصر، وتم رفع كل إجراءات السفر والدخول إلى مصر.

وأوضح عبد الغفار أنه يوجد 38 دولة أتخذت نفس الإجراءات وتم فتح الحدود أمام المسافرين خاصة بعد توافر اللقاحات وفهم فيروس كورونا وتحوراته.