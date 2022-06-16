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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 08:50 مساءً - محمد السيد - /704891/حامل-كمان-صاحبة-أغنية-مسيطرة-ترد-على-أنباء-انفصالها-في-شهر-العسل

سخرت الفنانة لميس كان من أنباء انفصالها عن زوجها في شهر العسل، اذ لم تنفي أو تثب تلك الأنباء، فنشرت مجموعة صور للأنباء المتداولة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، خلال خاصية “ستوري”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من لميس كان على أنباء انفصالها في شهر العسل

وكتبت لميس كان صاحبة أغنية “مسيطرة” في أول تعليق لها عقب أنباء انفصالها عن زوجها في شهر العسل، قائلة: “: بعدين ما تقولوا أني حامل كمان بالمرة مشان الخبر يصير تلاتة بواحد”.

انفصال لميس كان

وكانت انتشرت أنباء حول لميس كان بأنها انفصلت عن زوجها بعد شهر من الزواج، ما جعل رواد السوشيال ميديا يتداولون الخبر بسخرية عريمة، حيث أنها صاحبة الأغنية الشهيرة “مسيطرة” التي تحمل كلمات تدل على معاني القوة والسيطرة على حبيبها وزوجها، وعلق الجمهور على تلك الأنباء قائلين: “واضح إنك مسيطرة على الأخر”.

أحدث أعمال لميس كان

وجاءت كلمات أغنية “مسيطرة” أحدث أعمال الفنان لميس كان والتي ذاع صيتها بواسطتها ولقت تفاعل كبير من الجمهور، على النحو الأتي:

مسيطرة.. همشيك مسطرة.. هخليك لو شوفت في شارع بنت تبص لورا، أ يوه أنا مسيطرة، يا حتة سكرة، طول ما أنتا معايا، تمشي على هوايا، أنا متكبرة، في حاجات حذرتك منها، وعنيك إزاي هتلمها؟، أنا قلبتي منتش قدها، أنا واحدة الغيرة في دمها، استنى أنا لسه بكلمك، ولأمته أنا هفضل أفهمك؟، من يوم ما قابلتك قولتلك، لو بصيت بره هزعلك”.

ولا حاجة في الدنيا تهمني ولا حاجة من جوا تهزني بس انت حبيبي غيرتني وبقيت انت اللي تخصني علي قلبكم يابني قعدتلك ولو اتعوجت انا اعدلك ولا تقدر واحدة تبصلك

مسيطرة.. همشيك مسطرة.. هخليك لو شوفت في شارع بنت تبص لورا، أ يوه أنا مسيطرة، يا حتة سكرة، طول ما أنتا معايا، تمشي على هوايا، أنا متكبرة،

بس انت حبيبي غيرتني وبقيت انت اللي تخصني

علي قلبكم يا بني قعدتلك ولو اتعوجت انا اعدلك

ولا تقدر واحدة تقربلك

ولا تقدر واحدة تبصلك

ولا تقدر واحدة تبصلك

مسيطرة

همشيك مسطرة

هخليك لو شوفت في شارع بنت تبص لورا

ايوه أنا مسيطرة

يا حتة سكرة

طول ما أنت معايا

تمشي على هوايا

أنا متكبرة