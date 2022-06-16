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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 08:50 مساءً - محمد السيد - /704889/وزير-الكهرباء-جاري-تحديث-الاستراتيجية-المصرية-للطاقة

أكد الدكتور شاكر على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية ، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية، جاء ذلك خلال استقباله المهندس جمال محمد وادى الرئيس التنفيذى لشركة الفنار السعودية للطاقة والمهندس محمود عبد الفتاح المدير الإقليمى لشركة الفنار العالمية للتطوير والوفد المرافق لهما ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى.

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وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء وكيفية الاستفادة منهما في التصنيع والتصدير وايضا التوسع في تركيب العدادات الذكية.

من جانبه، أشاد المهندس جمال محمد وادى الرئيس التنفيذى لشركة الفنار السعودية للطاقة بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها وايضا اشاد بالتطويروالتحول التكنولوجي.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معرباً عن رغبته فى الإستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة.

استعرض المهندس محمود عبد الفتاح المدير الاقليمى لشركة الفنار العالمية للتطوير نشاط الشركة واستثمارات الشركة في عديد من الدول واستعرض عرض تقديمي عن انتاج الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء وتوطين صناعة توربينات الرياح. وأشار إلي التعاون القائم بين الجانبين وابرزها محطة الطاقة الشمسية في مجمع بنبان وتطلعة إلى زيادة التعاون بين الجانبين.

وزير الكهرباء: جاري تحديث الاستراتيجية المصرية للطاقة

كما أوضح امكانية زيادة حجم التعاون مع القطاع فى اعادة تأهيل المحطات الحالية وتنمية مشروعات الطاقات المتجددة معرباً عن استعداده التام للبدء فى التعاون فى اسرع وقت ممكن، وأوضح الدكتور شاكر انه يجرى حالياً تحديث الاستراتيجية المصرية للطاقة نظراً لمستجدات فى مجال الطاقة المتجددة ومصادرها المختلفة وامكانيات مصر فى هذا المجال.

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة. وفي نهاية اللقاء رحب الوزير بالتعاون مع الشركة السعودية معرباً عن استعداد القطاع التام للتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين.