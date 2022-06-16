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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 08:50 مساءً - محمد السيد - /704888/محمد-صبحي-يبكي-بسبب-أحد-الجمهور-ويؤكد-مسرحي-هيبقى-فيه-كراسي-مجانا-ليكم-فيديو

بكى الفنان القدير محمد صبحي، خلال مؤتمره الصحفي بمدينة سنبل الذي أقيم لحديث الفنان عن أعماله الفنية خلال الفترة القليلة المقبلة من مسرحيات وأفلام ومسلسلات مختلفة، فضلا عن موعد طرحها للجمهور.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سبب بكاء محمد صبحي خلال المؤتمر الصحفي في سنبل

وروى محمد صبحي خلال الندوة، قصة أحزنته، اذ قال أن قابل رجل قبل دخول المسرحية وقال له بأنه لم يستطع الدخول بسبب عدم تحملة سعر التذكرة، فقرر محمد صبحي أن يجعله يدخل بدون مال لكنه رفض، مردفا: قالي انت بتهيني”.

وأوضح محمد صبحي أنه منذ لك الوقت وهو خفض أسعار تذاكر مسارحه إلى 10 جنيهات، كما أعلن توفير كراسي مجنية للغير قاردين وعددها من 20 لـ 30 كرسي.

محمد صبحي

جدير بالذكر أنه أعلن الفنان الكبير محمد صبحي تقديمه مسرحية جديدة بعنوان “ملك سيام” والتي أجلت لمدة 20 عاما على التوالي، مؤكدا أن الحلم لا يموت ولابد أن يصبح حقيقة يوما ما، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: صديقتي الغالية جدا فاطمة ناعوت الكاتبة والشاعرة المبدعة وهي الأم الحنون لمشاكل من حولها والعالم كله، وجهت لي تهديد ووعيد ومساندة لكي أقدم مسرحية ملك سيام التي كان المفترض تقدم عام ٢٠٠٢ ".

وأضاف محمد صبحي: " أقول لناعوت، الحلم لا يموت، وأعدك قريبا أن أقدم حلمي وحلمك علي المسرح ( ملك سيام )".

مسريحة هاملت

كما يحضر محمد صبحي أيضا لمسرحية جديدة بعنوان “هاملت” بطولته إلى جانب كلا من نيفين رامز، هناء الشوربجى، أحمد ماهر ، عماد رشاد عبد الله إسماعيل ، عبد المنعم عيسى ، والإخراج المسرحى لمحمد صبحى، والإخراج التلفزيونى لنور الدمرداش.

ويعد العمل مسرحية تراجيدية كتبها وليام شكسبير بين عامي 1599 و1602، وتقع أحداثها في الدنمارك، وتدور حول قصة انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس الذي قتل أخاه واستولى على العرش ، كما تزوج من أرملة أخيه ، وهاملت هي أطول مسرحية لشكسبير، وتعتبر من بين أكثر الأعمال الأدبية قوة وتأثيراً في العالم، وهي من أكثر أعمال شكسبير شهرة خلال حياته، وما زالت تحتل المرتبة الأولى بين مؤلفاته.