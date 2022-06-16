بكري: ما حققه السيسي في 8 سنوات لا يُنجز في عقود من الزمن

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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 08:50 مساءً - محمد السيد - /704885/بكري-ما-حققه-السيسي-في-8-سنوات-لا-ينجز-في-عقود-من-الزمن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري شعب ذكي وواعي جدا، ولديه ثقة كبيرة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بغض النظر عن المشاكل التي تعاني منها الدولة المصرية، ومهما كان هناك غضب من بعض القرارات أو الأحداث ألا أنه يقف خلف الدولة المصرية وقت الأزمات مهما حدث.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتنقلها دوت الخليج أن الرئيس السيسي في حالة خروجه واعتذاره عن رئاسة الجمهورية ستجد الشعب المصري يخرج في الشوارع ليطلب استمراره، لأن الرئيس صادق ويحب مصر، على الرغم من وجود الكثير من الأخطاء التي يجب تصحيحها، وأنه يجب عمل تغييرات في الحكومة المصرية وبعض المحافظين ألا ان الجميع لا يشك في حب وصدق الرئيس السيسي لمصر. وأردف أن مصر تمتلك زعيم وطني، ما أنجزه الرئيس السيسي في 8 سنوات ما لا يُنجر في 40 عام، وهذه حقيقة على الجميع الاعتراف بها، "مهما نفرح أو نزعل أو نتنرفز لازم نعترف بالحقيقة، مصر لديها قائد لا ينام، محدش مهموم في مصر أد الرئيس السيسي اللي شايل مشاكل 100 مليون". مصطفى بكري: السيسي خصص 8 مليار جنيه لتطوير معهد ناصر وتابع أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من حوار أنه يعلم وجود تحديات كثيرة في طريقه قبل تولي الرئاسة، ولكنه كان قد التحدي، ما حُقق في فترة الرئيس السيسي من إنجازات لا يُحقق في عقود من الزمن. وأردف أن الرئيس السيسي خصص 8 مليار جنيه لتطوير معهد ناصر من أجل مساعدة المواطنين في العلاج بالمجان، "مصر بتتبني من جديد تحت رئاسة الرئيس السيسي، وكل يوم فيه مشاريع جديدة الدولة المصرية بتفكر فيها، وكل يوم فيه جدول أعمال لمصر".

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