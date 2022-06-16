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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 08:50 مساءً - محمد السيد - /704884/المخرج-أشرف-فايق-بخضع-لعملية-لعملية-قسطرة-في-القلب-صور

أعلن المخرج أشرف فايق خضوعة لعملية جراحية في القلب، اذ يجري تركيب قسطرة، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إصابة أشرف فايق لعملية قسطرة في القلب

وكتب فايق عبر فيسبوك: “حسيت إن دمي تقل في الفترة الأخيرة فقلت أعمله قسطرة واخففه شوية، فحجزت عند الدكتور حازم منصور، بطل العالم في القلب والقسطرة، بمساعدة صديق عمري عبد الله خليل، وفرصة أشكرهم جدًا”.

المرض يضرب الوسط الفني

وكان قد انتشر في الأيام الماضية الأمراض بين نجوم الوسط الفني، اذ أعلن عمرو عبد العزيز خضوعه لعملية جراحية في العين، وذلك خلال خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكتب عليها: "عملت عملية في عيني وأنا الحمدلله تمام.. فاضلي 3 مرات كمان الحمد لله على كل شئ"، كما كشف الفنان مصطفى درويش اصابته بتهتك في عضلة السمانة أدت الى دخوله للمستشفى في يوم السبت الماضي.

نجوم الفن وفيروس كورونا

وكان قد أصاب عدد من نجوم الفن خلال الفترة الماضية فيروس كورونا المستجد، فكتب المخرج عمرو سلامة إصابته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: «إيجابي كورونا .. لو شفتني اخر كام يوم خد بالك على نفسك والاخرين»، أما عن الفنان هشام ماجد كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله إيجابي كورونا، أي حد شافني أو عرفني أو لمحني يعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل (مش فاكر الجملة أوي)"، وأصيبت الأعلامية مها بهنسي أيضا بالفيروس للمرة الثانية.

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وكتبت ريم البارودي عبر موقع انستجرام: “الحمد لله على كل شيء، أختي أصيبت بفيروس كورونا.. وعائلتى كلها بقت مخالطة.. في انتظار نتيجة التحاليل يا رب دور خفيف ويعدي بسلام بعد ما العائلة كلها اتطعمت بكل الجرعات”.

واستكملت ريم البارودي حديثها محذرة الجمهور: خلي بالكم الفيروس لسه موجود وبينتشر وربنا يحفظنا جميعًا من أي مكروه.