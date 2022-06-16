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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 08:50 مساءً - محمد السيد - /704876/ضبط-2-طن-أعلاف-حيوانية-مجهولة-المصدر-بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الحملات الرقابية والتي قامت بها مديرية التموين، وذلك تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين في نطاق كفر الزيات بهدف إحكام الرقابة على الأسواق.

دوت الخليج

وأسفرت الحملة عن ضبط المسؤول عن أحد مصانع الأسماك المدخنة بمدينة كفر الزيات وذلك لاستخدامه في تصنيع الأسماك المدخنة ملح طعام مجهول المصدر ودون فواتير وبه علامات فساد ظاهري وتحجر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

ضبط صاحب مدشة غلال بها 2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

كما تم ضبط صاحب مدشة غلال بها 2 طن أعلاف حيوانية دون أي بيانات ومجهولة المصدر بقصد البيع بالتدليس، وتحقيق أرباح غير مشروعه، وتم ضبط المسئول عن محل علافة وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع شكائر بذر كتان مجهول المصدر ودون فواتير وبه علامات فساد ظاهري وتم التحفظ علي كمية قدرها طنا ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتحريز كافة المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

تكثيف حملات الرقابة التموينية

وأكد المحافظ، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، الصحة، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذلك توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحزم حيال المخالفين.

انهيار منزل مكون من طابقين بالغربية

شهدت منطقة شارع الحلو مع شارع الجلاء بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية قبل قليل انهيار مفاجي لأحد المنازل بالمنطقة.

وتلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية اخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانتظار مفاجي لأحد المنازل القديمة بمنطقة شارع الحلو دائرة قسم ثان طنطا.

قوات الدفع المدني

وانتقلت على الفور الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بقوات الدفاع المدني وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.