انت الان تتابع خبر معاش شهري للأسر الفقيرة بدء من العام المقبل .. بالتفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الحكومة عن طرح معاش شهري للأسر الفقيرة، والذي يكون ضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022-2023، والتي من المقرر تنفيذها بعد موافقة البرلمان.

الحكومة تمنح معاش شهري للأسر الفقير بالعام المقبل:

فيما تنوي الحكومة زيادة معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة ومعاش الطفل وإعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، ويكون في إطار الحرص على مصلحة هؤلاء الأسر.

كما تخطط أيضا الحكومة أن تقوم بتخصيص مساعدات شهرية لبعض الفئات من أسر المجندين، والتي تكون لما يقرب من 18.8 ألف أسرة، وحلايب وشلاتين 3.6 ألف أسرة، وأيضا الفئات الأولى بالرعاية.

وبناء على ذلك ستمنح الحكومة للمستفيدين بمعاشات الضمان الاجتماعي، مبلغ 323 جنيه شهري للأسرة المكونة من فرد واحد، ومبلغ 360 جنيه لأسرة من فردين، ومبلغ 413 جنيه لأسرة من ثلاثة أفراد، ومبلغ 450 جنيه لأسرة من أربعة أفراد فأكثر.