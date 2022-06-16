انت الان تتابع خبر التموين بتفرح المواطنين .. سعر الزيت ثابت رغم زيادة تكلفة الإنتاج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ثبات سعر الزيت على البطاقات التموينية، وذلك بالرغم من زيادة تكلفة الإنتاج للضعف، وأوضح بأن الوزارة هي من تتحمل فرق التكلفة، حتى لا يزيد العبء على المواطنين.

ثبات سعر الزيت عند 23 جنيه لبطاقة التموين:

وأشار المصدر بأن سعر الزيت يظل ثابت عند 23 جنيه، بالرغم من إن تكلفة الزجاجة الواحدة تكلف الوزارة حوالي 40 جنيه، وتتحمل الوزارة الفرق حتى يكون السعر مدعم على المواطن.

كما قررت الوزارة خلال الفترة الأخيرة، أن تكتفي بإنتاج وزن موحد من زجاجات الزيت، وتنتج حاليا الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الزيت، وزن 800 مللي فقط مع إيقاف إنتاج الزجاجة 1 لتر.

وتخصص وزارة التموين لبطاقة التموين، ويحصل كل فرد مقيد على البطاقة على زجاجة واحدة من الزيت، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة التي يوجد بها أكثر من 4 أفراد.