محافظ القاهرة: هيئة النظافة جزء رئيسى من تطوير العاصمة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرا جديدا تمثل هيئة النظافة جزءا رئيسيا فيه، معربا عن تقديره لكل العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة فى كافة الظروف والأوقات.





وقال عبد العال - فى تصريح اليوم الخميس - إن الجهد المبذول من العاملين فى النظافة أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة؛ لعملهم المهم الذى يساهم فى الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف أن العمل الذى يؤديه عمال النظافة يساهم فى إظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة، التى تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة، مشيرا إلى أن الهيئة لا تكتفى بالعمل المنوط بها فقط بل تسعى لإحداث تأثير فى البيئة المحيطة بها.

وفى السياق، قال رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة إيهاب الشرشابى إن الهيئة تنظم حاليا بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وجهاز شباب الخريجين دورة تدريبية لعدد 150 طالبا وطالبة من المعاهد العليا الصناعية.

وأضاف رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أن الدورة تشمل تدريب الطلاب على قيادة المعدات الثقيلة والكشف عن أعطال السيارات الميكانيكية والكهربية وتحسين المظهر العام لها، والتدريب على فنون الحياكة وتفصيل الملابس، مشيرا إلى أن الدورة سيحاضر فيها نخبة من قيادات الهيئة ووزارة التعليم العالى.