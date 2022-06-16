عاجل.. الأرصاد تحذر من موجات حر جنونية غير مسبوقة تضرب أوروبا الغربية

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود موجات شديدة الحرارة على كافة الأنحاء فى أوروبا الغربية، منذ أوائل مايو ويكمل المسيرة يونيو من بعده.
وأشارت الهيئة فى بيان لها اليوم، إلى أن معظم المحطات الرسمية سجلت درجات حرارة تجاوزت 40 درجة؛ حيث من المتوقع أن تضرب بقوة خلال الثلاث أيام القادمة مع فارق درجات حرارة يصل الى 15 درجة فوق المعتاد على فرنسا وإسبانيا.
ونوهت الهيئة إلى أنه بالنسبة للأجواء فهى فى المعدلات الطبيعية خلال هذه الفترة من العام، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة ما بين 34: 35 درجة، وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.
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