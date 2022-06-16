كيفية الحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات عبر الهاتف .. السكة الحديد توضح

انت الان تتابع خبر كيفية الحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات عبر الهاتف .. السكة الحديد توضحوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة النقل، عن كيفية الحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول، وأوضحت بأن التطبيق الرسمي الخاص بهيئة السكة الحديد مخصص لحجز تذاكر السفر لمستقلي القطارات.

كيفية الحجز لـ تذاكر القطارات عبر الهاتف:

وأكدت هيئة السكة الحديد من خلال بيان، بأن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية، يحمل اسم ENR على أجهزة آيفون بنظام ios، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام، على الأجهزة الأندرويد.

كما ناشدت الهيئة من جميع المواطنين، بضرورة استخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن عنه، ويكون ذلك عبر صفحة الهيئة بموقع الفيس بوك، للحد من عدم التعرض للنصب من التطبيقات المزيفة.

وأكدت الهيئة انه تواصل تنفيذ حملتها التوعوية بعنوان سلامتك تهمنا، للمسافرين ومستقلي القطارات، وتتضمن عدم إلقاء القمامة وأي مخلفات على أشرطة السكة الحديد، أو أي محطة قطار، وإتلاف المنشآت والممتلكات العامة للدولة، وتعطيل سير منظومة السكة الحديد.