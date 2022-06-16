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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 07:49 مساءً - محمد السيد - /704883/الإفراج-عن-المنتج-السينمائي-معتز-عبد-الوهاب-بعفو-رئاسي

استقبال ذويه

وفور إطلاق سراح معتز عبد الوهاب تقابل مع ذويه خارج سجن طرة صباح اليوم الخميس، وسط حالة من الفرحة والزغاريد والاحضان مع ذويهم، وتواجد المخرج خالد يوسف في استقباله.

ضبط شخصين لتنقيبهما عن الآثار بعين شمس

نجحت مباحث القاهرة في ضبط شخصين، لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقار بمنطقة عين شمس، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار ، تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار.

المعلومات والتحريات

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام شقيقين ، مقيمان بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم .

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه ، وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه محل سكن أحدهما، وكما عُثر بداخله على (أعمال حفر- الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط مستريحين الذهب بالغربية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، ونجحت في أشخاص لممارستهم نشاط إحتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح والإستيلاء على 8 ملايين جنيه بالغربية.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص ، مقيمين بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الذهب مقابل حصولهم على أرباح ، مما مكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (8 مليون جنيه) ، وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدوا بتوزيعها، وقيامهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسهم والهروب.