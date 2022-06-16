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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 07:49 مساءً - محمد السيد - /704882/مصطفى-بكري-عن-رحيل-إيهاب-جلال-نتمنى-إنقاذ-المنتخب-من-سلسلة-الهزائم

علق الإعلامي مصطفى بكري، على رحيل إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ ساعات قليلة، والعمل على التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة لقيادة المنتخب المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد عقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات القليلة الماضية، ووجه من خلاله الشكر لإيهاب جلال على الفترة التي قضاها مع المنتخب المصري، على أن يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي المسؤولية خلال الفترة المقبلة، كما يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي للاتحاد المصري لكرة القدم، ونفس الأمر بالنسبة للمنتخب الأولمبي.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتنقلها دوت الخليج، إن الشارع المصري في حالة من الغليان مما يحدث في المنظومة الرياضية في مصر، والمصريين تشعر بخطورة الأمر وخسارة ما حدث في الأيام الماضية، والمصريين لن يقبلوا إلا بحل ينتشل المنتخب من سلسلة الهزائم خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "أتمنى فعلا يكون فيه تجديد في منظومة الكرة المصرية، وتلك التعديلات تعيد هيبة الكرة المصرية من جديد، خاصة بعد سلسلة الهزائم الأخيرة".

بوميل على رأس المرشحين لقيادة منتخب مصر

وكان المنتخب المصري قد تعرض لهزيمة ثقيلة منذ أيام قليلة أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية جمعت الفريقين في كوريا الجنوبية، وسط حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري نتيجة الأداء الهزيل الذي ظهر به الفراعنة في تلك المباراة إضافة إلى مباراة إثيوبيا.

ويبحث الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي عن مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب المصري، ويأتي على رأس المرشحين لقيادة المنتخب كل من باتريس بوميل المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار، إلى جانب كارلوس كيروش حيث إن هناك محاولات أيضا لعودته للمنتخب من جديد.