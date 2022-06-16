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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 07:49 مساءً - محمد السيد - /704881/قصواء-الخلالي-العدس-كان-طعام-بناة-الأهرامات-في-مصر-القديمة

استعرضت الإعلامية قصواء الخلالي، خبرًا عن موسوعة مصر القديمة لمؤلفها الكاتب الراحل سليم حسن، والذي تناول من خلالها حياة المصريين القدماء، وكيف كانت الحياة التشريعية في مصر، لافتة إلى أنهم كان لديهم محكمة دستورية للفصل في القضايا مثل الآن.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، وتنقلها دوت الخليج أن موسوعة مصر القديمة في الجزء الثاني منها تحدثت عن الحياة القضائية في مصر، وظهور المحكمة الدستورية العليا في مصر القديمة، حيث كان هناك محكمة تحت اسم "الكبار أو الـ 6 العظماء"، وهي أعلى مستوى تشريعي في مصر.

وتابعت أن الجزء الثاني أيضا تضمن الحياة في الفترة من 3200 عام قبل الميلاد وما قبلها، حتى وصل للأسرة الحادية عشر، وتحدثت الموسوعة أيضا عن شكل مصر الداخلي، والثروات الطبيعية التي كانت موجودة في مصر، إلى جانب المنتجات التي كانت يصنعوها.

قصواء الخلالي: المصريون القدماء استوردوا الخشب من دول أخرى

وأشارت إلى أن الكتاب تحدث أيضا عن بناة الأهرامات، وعن أهمية "العدس" وقتهان حيث ظل المصريون يأكلونه آلاف السنوات إلى كان أنه كان الطعام الأساسي لبناة الأهرامات طيلة فترة البناء.

وتابعت أن الكاتب تحدث خلال الموسوعة أيضا عن أهمية الزراعة في مصر، وكيف كان المصريون يضعون ثوابت للحضارة المصرية، وأنه على الرغم من كثافة الأشجار في الحضارة المصرية القديمة، ألا أن المصريين كانوا بحاجة للخشب.

وواصلت أن العمارة والبناء في مصر القديمة كان قائم على الخشب، ولذلك لجأ المصريون القدماء إلى الحصول على الخشب من دول أخرى، من أجل استكمال المسيرة من العمران والبناء والتي اشتهر بها المصريون القدماء كثيرا.