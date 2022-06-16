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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 07:49 مساءً - محمد السيد - /704880/ممنوع-الرقص-والتدخين-شروط-حفل-اليسا-وسعد-لمجرد-بجدة-غدا

تستعد المطربة إليسا بالتعاون مع المطرب سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي ضمن موسم جدة في صيف 2022، وذلك في مساء غدا الجمعة في يوم 17 من شهر يونيو الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير شروط حفل إليسا وسعد لمجرد في جدة

وينتظر الجمهورأن يقدم كلا من اليسا وسعد لمجرد سويا ديويتو يجمع بين أغنياتهم المتنوعة، فضلا عن أغنيتهما التي حققت نجاحا ساحقا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حتى الأن والتي تحمل اسم “من أول دقيقة”.

شروط حفل اليسا وسعد لمجرد

وأتت شروط حفل اليسا وسعد لمجرد في يوم الجمعة المقبل بجدة، على النحو الأتي: “الحضور بالزي الرسمي و لن يسمح بدخول الملابس الرياضية.ـ يمنع الرقص نهائياً، يرجي الحفاظ علي العادات و التقاليد، يمنع التصوير، ممنوع التدخين، شركة روتانا غير مسئولة عن حاملي التذاكر المزورة و يعرض نفسه للمسائلة القانونية، شركة روتانا غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها من منافذ غير تابعة لها.، شركة روتانا غير مسؤولة عن التذاكر المستخدمة عند بوابات الدخول، في اي حال من الأحوال لن يتم إرجاع قيمة التذكرة ولا يتم تبديلها بتذكرة اي حفلة أخرى، يمنع دخول القداحات و السجائر الالكترونية و السوائل و المأكولات، يجب إتباع تعليمات وزارة الصحة ضد كوفيد-19، يجب على جميع الحضور تحميل تطبيق توكلنا و ان تكون حالة المدعو للحفل محصن، في حالة عدم اتباع هذه التعليمات سوف يتعرض المخالف للمسائلة القانونية”.

أغنية من أول دقيقة لـ اليسا وسعد لمجرد

من ناحية أخرى حققت إليسا وسعد لمجرد نجاحا مختلفا من خلال أغنيتهما الشهيرة من أول دقيقة، التي تسبب بأزمة قوية لـ إليسا اذ أشار الجمهور بأن الفنانة أصبحت من نجمات التي تؤيد التطبيع والاغتصاب والعنف، وكان قد كتب أحد جمهورها: ““لم يكن منتظرا من فنانةٍ سجّلت في أرشيفها الفني أعمالا غنائية متعددة لمساندة النساء”.

وأضاف: ““ودعمهن مثل إليسا أن تسقط في فخ منح الشرعية لمتهمٍ بعدة قضايا اغتصاب مثل سعد لمجرد.. بضحكةٍ واسعةٍ، وغمرة حبٍّ وانسجام، ضربت إليسا بعرض الحائط شهاداتٍ لناجيات عديدات فضحن تعرّضهن للتعنيف والاعتداء الجنسي من قبل الفنان المغربي، صورةٌ مستفزةٌ ومخيّبة للآمال، عبارة عن إعلانٍ ترويجي للعمل المشترك، عكست استهانةً بقضيةٍ أخلاقية وإنسانية ونسوية”، وأضافت أيضًا: “ليه حد ممكن يعمل أغنية مع شخص متهم بأكثر من قضية اغتصاب واتحبس أكتر من مرة، وممنوع من دخول أكثر من دولة لنفس السبب؟”.