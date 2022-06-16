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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 07:49 مساءً - محمد السيد - /704879/المصرية-للاتصالات-تقدم-باقات -ألترا-WE-SPACE-بالأسعار

يتساءل الكثيرون عن أسعار باقات ألترا من المصرية للاتصالات ضمن باقات WE SPACE بالأسعار قبل الذهاب إلى فروع المصرية للاتصالات خاصة أن باقات ألترا تتميز بأعلى السرعات المتاحة ويكون التجديد شهريًا ومتاحة بأكثر من نظام سرعات، لذلك يقدم دوت الخليج باقات ألترا WE SPACE بالأسعار.

أسعار باقات ألترا من المصرية للاتصالات إليكم أسعار باقات الترا من المصرية للاتصالات على النحو التالي: - الترا 140 جيجابايت بـ 320 جنيه شهريًا. - الترا 250 جيجابايت بـ 410 جنيه شهريًا. - الترا 600 جيجابايت بـ 700 جنيه شهريًا. الاشتراك في باقات المصرية للاتصالات we يمكن الاشتراك في باقات المصرية للاتصالات we الترا من خلال فروع المصرية للاتصالات المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو التواصل عن طريقة خدمة العملاء المتاحة على مدار 24 ساعة ويكون الدفع شهريًا بوسائل الدفع الإلكترونية أو في الاسنترالات. باقات ألترا من المصرية للاتصالات تعتبر باقات ألترا من المصرية للاتصالات من أقوى أنظمة الاتصالات التى توفرها الشركة بأعلى سرعات متاحة لتناسب احتياجات الشركات والمؤسسات.

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