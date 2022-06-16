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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 07:49 مساءً - محمد السيد - /704877/لدعم-الطالب-والمواطن-صحيا-مستقبل-وطن-يتبرع-بحضانات-وأجهزة-طبية-لمستشفى-وإطلاق-قوافل-طبية-مكثفة-ومراجعات-ثانوية-مجانية-ودورات-تدريبية-وتعقيم-وتطهير-أماكن-خدمية-صور

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

لدعم الطالب والمواطن صحياً.. "مستقبل وطن" يتبرع بحضانات وأجهزة طبية لمستشفى وإطلاق قوافل طبية مكثفة ومراجعات ثانوية مجانية ودورات تدريبية وتعقيم وتطهير أماكن خدمية.. صور

والبداية جاءت من محافظة سوهاج، حيث قام وفداً من أمانة الحزب بالمحافظة، بزيارة لمستشفى سوهاج العام ومعهد أورام الأطفال بالمحافظة، لتقديم حضانات وأجهزة طبية مقدمة من الحزب، لدعم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي المحافظة، وقد جرت فعاليات التسليم من خلال فريق هيئة مكتب الحزب، وشملت تقديم حضانات لمستشفى سوهاج العام، وأجهزة طبية لقسم سرطان الدم بمركز الأورام شملت: 2 مضخة محاليل إلكترونية، وسرير طبى هيدرولك للعناية المركزة، وجهاز لحفظ الصفائح الدموية.

وفي محافظة الجيزة، تواصل أمانة مركز كرادسة، مراجعات الثانوية العامة بقسميها العلمي "علوم- رياضة" والأدبي وذلك بالاتفاق مع نخبة من المعلمين والمعلمات، حيث تمت المراجعات فى حضور عدد كبير من الطلبة والطالبات مع البث المباشر، بمقر الحزب بكرداسة، ومن جانبه، واصلت أمانة قسم الحوامدية، حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه، اختتمت الوحدة الحزبية، بزاوية أبو مسلم بابو النمرس دورتها الرياضية، وفي نفس السياق، تواصل أمانة مركز البدرشين، مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث علي التوالي بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة، كما نظم أمانة قسم إمبابة، دورات icdl للشباب، وشهدت حضور كثيف من المتدربين، وعلي جانب أخر، استعدت أمانة قسم الوراق لفصل الصيف بزيارة مسئولي شبكات الكهرباء بشمال الجيزة.

وفي محافظة الفيوم، شاركت أمانات المرأة بمراكز بالمحافظة، في حملة "حقك تنظمي"، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان حيث شاركت أمانة المرأة بمركز الشواشنه، بالحملة وذلك بقري كحك والخواجات كما شاركت أمانة المرأة بيوسف الصديق، في ندوة بمجمع نائب بالحامولي كما شاركت أمانه المرأة بمركز الفيوم، في الحملة يقري اللاهون والعدوة، وتهدف الحملة إلى رفع الوعي السكاني وتشجيع السيدات علي استخدام وسائل تنظيم الأسرة والتعريف بأماكن تقديم الخدمة المجانية كما تم توزيع الهدايا علي السيدات المشاركة، وتشجيع السيدات على استخدام وسائل تنظيم الأسرة واماكن تقديم الخدمة المجانية، وعلى جانب أخر، نظمت أمانة المرأة بمركز إطسا، ندوة ضمن مبادرة "هنعيشها صح" وناقشت الندوة اهمية تنظيم الأسرة وترشيد استهلاك نفقات الزواج ومشكلة زواج القاصرات.. والصحة العامة للمرأة بعد الانجاب.

وفي محافظة الغربية، افتتحت أمانة مركز السنطة، منفذا لبيع اللحوم المجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة "لا للغلاء"، للمساهمة في التخفيف عن كاهل المواطن المصرى وتقديم اللحوم المجمدة بكافة انواعها أرخص من مثيلاتها فى السوق الخارجي مما يساعد فى دعم احتياجات المواطن والوقوف إلى جانب الدولة فى دعم المواطنين، وعلي جانب أخر، نظمت أمانة العمال والفلاحين بالمحافظة قافلة طبية بشركة طنطا للزيوت والصابون للكشف عن الاعتلال الكلوى وقياس مستوى السكر بالجسم، كما تم إجراء التحاليل لعدد كبير من العاملين بالشركة للاطمئنان عليهم، وفي السياق ذاته، تواصل أمانة المرأة بالمحافظة، ورشة عمل نفسية تحت عنوان "هاخد حقي"، حيث كانت المحاضرة لكيفية التخلص والتعامل مع الضغوطات النفسية، بالتعاون مع مؤسسة أفاق، حضر الورشة عدد من أمنيات المرأة بالإضافة إلى عدد من السيدات المستفيدين من المبادرة واللاتي ستتولى قضاياهم الاستاذة اشجان نعيم بدون مقابل، وأيضا حرص أمانة المرأة على حصولهم على حقوقهم في ظل قضائنا العادل بالإضافة إلى تحسين اوضاعهم النفسية أيضا.

وفي محافظة الإسماعيلية، نظمت أمانة مركز القصاصين الجديدة، احتفالية كبري بمناسبة ختام مسابقة أوائل الطلبة، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بقاعة مجلس القصاصين الجديدة، بحضور أعضاء ونواب وقيادات الحزب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية والتربية والتعليم وأعضاء الحزب والطلاب وأولياء أمورهم والسادة المدرسين، وفى أجواء احتفالية رائعة قام الضيوف بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلبة الفائزين وكما شهدت الاحتفالية كذلك تكريم بعض قيادات حزب مستقبل وطن وكل القيادات التعليمية التي شاركت في تنظيم المسابقة.

وفي محافظة مطروح، شكلت أمانة مركز النجيلة، فرق لتطهير وتعقيم المؤسسات الخدمية الحكومية بنطاق المركز، وخاصتا التى يقبل عليها المواطنين بأعداد كبيره وحرصا متهم على أمن وسلامة صحة المواطنين وخاصتا في فصل الصيف وعدم انتشار أي أوبئة او فيروسات ضارة بين المواطنين وتحقيقا للمكافحة وتحقيقا للإجراءات الاحترازية المعمول بها لمكافحة الاوبئة والامراض حيث تم تطهير تعقيم مكتب البريد بالنجيلة ووحدة صحة الاسرة.

وفي محافظة أسوان، تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية شاملة كبري مجانية، في قري غرب النيل بمركزي أسوان ودراو، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بأسوان وذلك للقري الأكثر احتياجاً وذلك لعلاج المرضي الغير قادرين في تخصصات ( العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية -- الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية ) علي نفقة الدولة، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت، في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعه الثالثة عصرا بقري بنبان و الرقبة بمركز ومدينة دراو وقريتي غرب اسوان والكوبانية بمركز اسوان بحيث سيكون يوم الخميس لقريتي بنبان بحرى والمنصورية ويوم الجمعة لقريتي بنبان قبلي والرقبة ويوم السبت لقريتي غرب اسوان والكوبانية وسيتم توزيع جميع الادوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية.

وفي محافظة الوادى الجديد، نظمت أمانة مركز باريس، قافلة طبية مجانية في مقر مستشفى باريس المركزي في 4 تخصصات طبية " أسنان – نساء وتوليد - تنظيم أسرة - أنف وأذن وحنجرة "، وجرى توقيع الكشف على 105 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لكل المترددين علي المستشفى، كما نظمت أمانة مركز الخارجة، قافلة طبية مجانية، بقرية صنعاء، وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وبمشاركة، وضمت 5 تخصصات طبية "أسنان – أطفال – باطنة وقلب – نساء وتوليد - تنظيم أسرة "، وجرى توقيع الكشف على 150 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي القرية، كما نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة طبية مجانية، في قرية "البشندي" بمركز بلاط وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت 5 تخصصات طبية "أسنان- نساء وتوليد- جلدية- أنف وأذن وحنجرة - تحاليل طبية"، وجرى توقيع الكشف على 92 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي القرية، وعلي جانب أخر، نظمت أمانة مركز الخارجة، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بمركز الخارجة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، في الإسعافات الأولية وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة، وشهدت الدورة إقبالًا من السيدات والفتيات والشباب، بإجمالي 100 متدربا، كما جرى التدريب عليها ( المسح الأولى -الأزمة القلبية - انسداد مجرى الهواء المفاجئ - إنعاش القلب والتنفس (cpr) -الغرق - الحروق - النزيف - الجروح - الكسور - إصابات البطن والصدر والعين - الصدمة - الإغماء والغيبوبة - التشنجات - التسمم - الإسهال - العض واللسعات واللدغات - التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة - تصنيف الإصابات في حالة الحوادث الكبيرة - إصابات الأطفال والوقاية منها، وفي نفس السياق، نفذت أمانة مدينة الخارجة، ورشة عمل فنية للأطفال تحت عنوان (الاشغال اليدوية باستخدام عجينة السيراميك فى حب مصر) بمقر حزب مستقبل وطن بجوار مدرسة صلاح الدين الابتدائية بمدينة الخارجة، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة طبية مجانية بقرية "ذخيرة" وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت 5 تخصصات طبية " أسنان- نساء وتوليد- جلدية- باطنة - تحاليل طبية "، وجرى توقيع الكشف على 71 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي القرية، وفي الوقت ذاته، نظمت أمانة مركز الخارجة، قافلة طبية مجانية بقرية الجزائر، وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت 5 تخصصات طبية " أسنان - جلدية – جراحة – باطنة - تنظيم أسرة "، وجرى توقيع الكشف على 321 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي القرية، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية في قرية قرية الهنداو والقرى التابعة لها والقريبة منها وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت 5 تخصصات طبية "جلدية – أسنان – أطفال – باطنية – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 98 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة مدينة الغردقة، ندوة حول "الحوار الوطني"، بمقر الحزب، وتناولت توقيت الحوار الوطني تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هام في عمر الدولة المصرية مؤكداَ إن هناك ضرورة لتحديد جدول زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحديد القائم على تنفيذ تلك الآليات والمخرجات.

وفي محافظة جنوب سيناء، تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، مراجعات مجانية لطلاب الشهادات الثانوية في كافة مدن المحافظة، تحت إشراف التعليم والبحث العلمي بالمحافظة، من أبرز المدن "طور سيناء- رأس سدر- شرم الشيخ"، وذلك تسهيلا على ابنائنا الطلبة وأولياء الأمور ودعم العملية التعليمية.

وفي محافظة السويس، أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، أولى المبادرات الطبية للعيون بقرية جنيفة بالتعاون مع مركز المحروسة لجراحة العيون وذلك بجمعية تنمية المجتمع بالقرية، وتم تقسيم الجمعية إلى غرف للكشف والتسجيل وصرف العلاج وتوفير أماكن للانتظار وتم الحرص على دخول كبار السن فى البداية وتم توزيع فريق العمل معهم لتسهيل عملية دخولهم للكشف وحتى صرف العلاج، وشهدت القافلة اقبال كبير من الأهالي، وشملت المبادرة كشف رمد وشبكية وقاع عين وقرنية وتم صرف الأدوية وتسجيل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعي التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.