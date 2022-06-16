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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 07:49 مساءً - محمد السيد - /704875/ريم-البارودي-تعلن-إصابة-شقيقتها-بفيروس-كورونا-تفاصيل

أعلنت الفنانة المتألقة ريم البارودي إصابة شقيقتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنهما ينتظرا نتيجة التحليلة خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال ستور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل إصابة شقيقة ريم البارودي بفيروس كورونا

وكتبت ريم البارودي عبر موقع انستجرام: “الحمد لله على كل شيء، أختي أصيبت بفيروس كورونا.. وعائلتى كلها بقت مخالطة.. في انتظار نتيجة التحاليل يا رب دور خفيف ويعدي بسلام بعد ما العائلة كلها اتطعمت بكل الجرعات”.

واستكملت ريم البارودي حديثها محذرة الجمهور: خلي بالكم الفيروس لسه موجود وبينتشر وربنا يحفظنا جميعًا من أي مكروه.

شقيقة ريم البارودي ليست الأولى

ولم تكن شقيقة ريم البارودي هي وحدها الذي كشف اصابتها بالفيرس، اذ اعلن المخرج عمرو سلامة إصابته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: «إيجابي كورونا .. لو شفتني اخر كام يوم خد بالك على نفسك والاخرين»، أما عن الفنان هشام ماجد كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله إيجابي كورونا، أي حد شافني أو عرفني أو لمحني يعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل (مش فاكر الجملة أوي)"، وأصيبت الأعلامية مها بهنسي أيضا بالفيروس للمرة الثانية.

ريم البارودي

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ريم البارودي مشاركتها في مسلسل “نقل عام” بجانب كلا من محمود حميدة، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، سوسن بدر، محمد محمود عبد العزيز، دينا، هايدي رفعت، دينا، نور النبوي، أميرة أديب، صولا عمر، هاجر الشرنوبي، نهلة سلامة، ومن تأليف وليد خيري، ومن إخراج عادل أديب.

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وكان مسلسل نقل عام هو التعاون الثاني بين محمود حميدة وسوسن بدر اذ شارك هما ايضا بدور زوجين، وكان العمل يشهد منافسة قوية اذ كان يعرض في نفس موعد مسلسل أبو العروسة من بطولة سوسن بدر والفنان سيد رجب، اذ كان المسلسل يتمتع بشعبية عالية بين جمهو السوشيال ميديا.