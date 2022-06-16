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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 07:49 مساءً - محمد السيد - /704871/استعدو-تامر-حسني-يطرح-البوستر-الرسمي-لفيلم-بحبك

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ترويج تامر حسني لفيلم بحبك

وظهر خلال بوستر فيلم “بحبك” الفنان تامر حسني دون وجود لهنا الزاهد، وبدى على وجه ملامح الحزن، وعلق تامر حسني على البوستر، قائلا: “استعدو”.

موعد عرض فيلم بحبك

ويعرض فيلم “بحبك” للفنان تامر حسني في يوم 7 من شهر يوليو المقبل، ليدخل ضمن الافلام المنافسة على عيد الأضحى المبارك، والعمل من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد ويشارك في بطولته الفنان شريف دسوقي.

ويعد فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين،

تامر حسني يوجه رسالة تحفيز لطلاب الثانوية العامة

من ناحية أخرى، وجه تامر حسني رسالة تحفيزية للجمهورهـ فقال: “كلكم ناجحين و اللي عنده خطأ يصلحه الحياه لسه قدامكم و الوقت لسه في ايدكم اي صعب هيعدي و بكرا تنجحوا و تبقوا اصحاب قصص حياه جميله كل واحد فيكم لازم يبقى بطل في قصة حياته عشان كدا متزعلوش من اي صعب و اي اخطاء و اي فشل في اي اتجاه الحياه رحله و مشوار طويل مش موقف ولا موقفين ، و الحل الوحيد اننا ننجح و نعتمد على نفسنا و تتعلموا انكم متسندوش على اشخاص عشان لو مشيوا متقعوش اسندوا على،، اولاً ايمانكوا بربنا دا اهم و اقوى سند تاني حاجه اسندوا على حلمكم و مجهودكم و نجاحكم اسندوا على قوتكم انتوا و هقولهالكوا تاني احنا في زمن صعب لو احتاجت ايد تسندك و تدفيك امسك ايدك التانيه برغم ان في كتير طيبين بس الحياه تلاهي و اللي سندك مره مش هيسندك التانيه ، و كمان جه دوركوا انكم تفرحوا اهاليكم و تكونوا انتوا سندهم عشان لما بيكبروا هما اللي قلوبهم بتتحول قلوب اطفال و بتحتاج رعايه منكم انتوا بيبقوا محتاجين انكم تردولهم اللي عملوه معاكم وانتوا صغيرين”.

واختتم حديثه قائلا: “عارف ان من سمات العصر انكم مش بتحبوا تقروا الكلام الكتير بس انا عارف كلامي رايح لمين رايح للّي محتاجينه و مستنيينه فا هيقروه كويس جداً عشان من كل قلبي لحبايب قلبي و ان شاء الله هشوفكوا قريب، بالتوفيق يا أمل مصر”.