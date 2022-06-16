عاجل- التموين: قبول طلبات تظلمات البطاقات لمن جاءت لهم ‏رسالة على بون الصرف

جدة - نرمين السيد - ‏وقضى التوجيه الوزارى بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن ‏جاءت لهم رسالة على بون الصرف (مرتبات حكومية عالية – ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر..) بالمكاتب والإدارات التموينية ‏ومراكز الخدمة وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير ‏المديرية أسبوعيا.

وأكد وزير ‏التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتى تيسيرا على ‏المواطنين.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال بأن الدكتور على المصيلحى ‏‏– وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، كان قد مد فترة تسجيل رقم ‏المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022.

وأشار إلى أن ‏الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات أصحاب البطاقات ‏التموينية، خاصة وأن تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه ‏على بطاقة الدعم يساهم فى سرعة التواصل معه.‏