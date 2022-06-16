عاجل- التموين: قبول طلبات تظلمات البطاقات لمن جاءت لهم ‏رسالة على بون الصرف

جدة - نرمين السيد - وقضى التوجيه الوزارى بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن جاءت لهم رسالة على بون الصرف (مرتبات حكومية عالية – سيارة حديثة 2018 فأكثر..) بالمكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية أسبوعيا.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتى تيسيرا على المواطنين.
وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال بأن الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات أصحاب البطاقات التموينية، خاصة وأن تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه على بطاقة الدعم يساهم فى سرعة التواصل معه.
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