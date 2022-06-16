جدة - نرمين السيد - شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا فى الحركة الملاحية، وتداول البضائع خلال الــ 48 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالى البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 194 ألفا و558 طنا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 3203 حاوية مكافئة.





وقال المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، أحمد بريقع، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إن إجمالى عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 38 سفينة، كما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بمينائى الإسكندرية والدخيلة 24 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة. ومن جانبه، شدد رئيس مجلس إدراة هيئة ميناء الإسكندرية، نهاد شاهين على ضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية فى كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تداول 194 ألف طن بضائع بميناءى الإسكندرية والدخيلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.