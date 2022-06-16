أوقاف شمال سيناء : بدء فعاليات تحفظ القرآن للأطفال فى 52 مسجدًا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويواصل أئمة مساجد المحافظة تقديم البرنامج الصيفى للأطفال، حيث يتضمن:

"حفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل، وتفسير جزء -عم- من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم، والتوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية، وتعليم بعض الآداب العامة ودروس فى السيرة النبوية، بالإضافة إلى إصدارات سلسلة رؤية للنشء، وإعداد من مجلة الفردوس".

وكانت أعلنت مديرية الأوقاف اعتماد 29 مسجدًا جديدًا لإقامة فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال التابع لوزارة الأوقاف تحقيقا لرغبات الأهالى بتوسيع النطاق الجغرافى للبرنامج الصيفى للأطفال بالمساجد.

ووافقت الوزارة على مشاركة 29 مسجدًا لإقامة فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال عقب صلاة الظهر مباشرة أيام "الأحد، والثلاثاء، والخميس" من كل أسبوع والتقديم للأطفال بالمجان بدون دفع أى رسوم، ليصبح إجمالى المساجد المشاركة بالبرنامج الصيفى للأطفال 52 مسجدًا حتى الآن.