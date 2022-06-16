أسقف جنوب سيناء يستقبل رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى

جدة - نرمين السيد - استقبل نيافة الأنبا أبوللو أسقف إيبارشية سيناء الجنوبية ورئيس دير موسى النبى ببرية سيناء، فى كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، السيد دوراتى باتشيكو رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى والسيدة قرينته.





جاء ذلك برفقة المستشار حنفى الجبالى رئيس البرلمان المصرى وخالد فودة محافظ جنوب سيناء والمستشار أحمد مناع الأمين العام للبرلمان المصرى. شارك فى استقبال الضيوف عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

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