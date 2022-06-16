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/704873/شركة-تكنولوجيا-معلومات-الطيران-تنظم-ندوة-حول-الأمن-السيبراني-و-نظم-تأمين-المعلومات

تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة الجوية..

06:15 م - الخميس 16 يونيو 2022

تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة الجوية، أقامت شركة تكنولوجيا معلومات الطيران ندوة حول (الامن السيبراني والتأمين المعلوماتي ) حضر السيمنار المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والمحاسب مجدي اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي والطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وكابتن ايهاب محي الدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والمهندس هشام السعيد رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران وعدد كبير من العناصر الفنية المسئولة عن التأمين المعلوماتي في شركة تكنولوجيا معلومات الطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وممثلي شركة Palo Alto احدي اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الامن السيبراني.

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هدفت الندوة الي نشر الوعي عن الأمن السيبراني وعملية حماية الأنظمة و الشبكات و البرامج ضد الهجمات الرقمية والتي تهدف عادة الي الوصول الي المعلومات الحساسة او تغييرها او تدميرها بغرض الاستيلاء علي المال او المعلومات او تنفيذ عمليات تخريبية.

و صرح المهندس محمد سعيد محروس ان الشركة القابضة تولي اهمية خاصة لتطويرالمنظومة الامنية لتأمين المطارات المصرية والانظمة الملاحية سواء من خلال شراء المعدات الامنية للكشف علي الركاب والحقائب و تطوير نظام كاميرات المراقبة والمراجعة المستمرة لجميع الإجراءات الأمنية المطبقة في جميع مراحل السفر والوصول وإجراءات تأمين الركاب والحقائب وغيرها مما ينعكس ايجابياً علي انطباعات اللجان الدولية للإجراءات الأمنية كما تولي اهمية خاصة للتأمين المعلوماتي ومكافحة التهديدات السيبرانية باعتبار ان كلا من الامن السيبراني والهجمات السيبرانية نشاطان عابران للحدود وتقوم الشركة القابضة بتحديث منظومتها الامنية للحماية من تلك الهجمات التي قد تسبب الكثير من الخسائر منها ايقاف المطارات علي العمل او الهجمات علي شاشات العرض الخاصة بعمليات الطيران و غيرها.

الأمن السيبراني و نظم تأمين المعلومات بشركة تكنولوجيا معلومات الطيران

وصرح المهندس هشام السعيد ان اهمية هذه الندوة التي استضافتها شركة تكنولوجيا معلومات الطيران ترجع الي زيادة نسبة الهجمات السيبرانية في السنوات الاخيرة في قطاع الطيران علي مستوي العالم كونه يعد هدف جذاب حيث يشمل مجموعة بيانات كبيرة ، واضاف ان الندوة شملت عرض تقديمي للتعريف بمفاهيم الامن السيبراني وأنواع الهجمات الالكترونية و أشهر الهجمات الالكترونية التي تمت في العالم وتداعياتها الأمنية و الاقتصادية علي الدول التي تم الهجوم عليها مع توضيح خارطة طريق لوضع منظومات متكاملة لتأمين المعلومات في المنشأت الحيوية في نطاق الشركة القابضة للمطارات و شركاتها التابعة وقدمت شركة Palo Alto العالمية عرض تقديمي عن منتجات الشركة ودورها في تحقيق التأمين الكامل للمنشأت الحيوية مع سابقة اعمالها علي مستوي مصر والعالم في هذا المجال ، كما تم خلال الندوة عمل تجربة عملية لإختراق الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر بالتعاون مع المقر الرئيسي لشركة Palo Alto بالولايات المتحدة الامريكية ، وأضاف السعيد أن هذه الندوة تأتي في إطار قيام شركة تكنولوجيا معلومات الطيران بعدد من الشراكات الاستراتيجة مع أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل : Fourty net , HP, Dell, Cisco, Fujitsu,Kaspersky و تضمن تلك الشراكات تدريب العاملين في شركة افيت علي الانظمة الالكترونية الخاصة بتلك الشركات وشراء البرامج المرخصة منها وتطبيقها في مشروعات شركة افيت داخل وخارج قطاع الطيران المدني المصري.