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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704870/النائب-محمد-حمزة-محافظة-سوهاج-عانت-من-الظلم-في-السابق-وإنشاء-فرع-لجامعة-الأزهر-بالمحافظة-أمر-يدعو-للتفاؤل

قدم النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للنائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاقتراحه بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة سوهاج، قائلا: الاقتراح جاء جامعا مانعا، حيث جاء جامعا لما تحتاج إليه محافظة سوهاج، ومانعا لما قد يثار ضده عدم الموافقة علي هذا الاقتراح.

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إنشاء فرع لجامعة الأزهر بسوهاج

وأشار حمزة، إلي أن ثلث ميزانية حياة كريمة تستحوذ عليه محافظة سوهاج هذا يدل علي أن المحافظة ظلمت كثيرا في السابق، ولكن آن الآوان أن تتبوأ محافظة سوهاج مكانتها في صعيد مصر، موجها الشكر للرئيس السيسي علي اطلاقه مبادرة حياة كريمة، مضيفا: محافظة سوهاج كانت تعاني احتياجا وفقرا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية برئاسة الدكتور يوسف عامر، لمناقشة الاقتراح برغبه المقدم من النائب أحمد فوزي، لإنشاء فرع لجامعه الأزهر بمحافظة سوهاج.

وتابع: إنشاء فرع لجامعة الأزهر يدعو للتفاؤل بإنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة سوهاج، لافتا أنه هناك ضرورة ملحة لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بسوهاج فعدد طلاب الثانوية 11 ألف طلاب، ولكن في المرحلة الابتدائية والإعدادية بلغ العدد 70 ألف طالب، لافتا أن الفجوة بين المراحل الأولي والاخيرة نري أن هناك عدد ضخم قد تسرب من التعليم الأزهري نتيجة عدم وجود قدرة للأهالي علي ارسال أبنائهم لاستكمال تعليمهم لجامعة الأزهر في القاهرة، كما أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بسوهاج يساهم في خفض الكثافة السكانية في القاهرة، مضيفة: وفي ظل الجمهورية الجديدة هناك ضرورة ملحة لإنشاء فرع للجامعة بالمحافظة.