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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704869/بعد-إقالة-إيهاب-جلال-4-مدربين-مرشحين-لخلافته-في-منتخب-مصر

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام الشكر للمدرب المصري إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر، ليبدء رحلته في البحث عن مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل النتائج السلبية والأداء الهزيل الذي ظهر به المنتخب المصري في مبارياته الأخير.

دوت الخليج

وخاض إيهاب جلال مع المنتخب المصري ثلاث مباريات فقط لا غير، أمام كل من منتخب غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب مباراة ودية مع منتخب كوريا الجنوبية، ونجح "جلال" في الفوز في المبارة الأولى في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عن طريق مصطفى محمد، ألا أنه هُزم أمام المنتخب الإثيوبي بهدفين دون رد، وهٌزم أمام منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف.

هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي كانت الباب الذي فتح النيران على إيهاب جلال، وبدء الحديث عن إمكانية إقالته من تدريب منتخب مصر، حتى أن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد صرح أنه يتم البحث عن مدربين بدائل لإيهاب جلال، ومن ثم خرج الاتحاد المصري ليعلن أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال بعد، ولكن بعد الهزيمة الثقيلة للفراعنة أمام كوريا الجنوبية بات رحيل إيهاب جلال أمر واقع.

المدربين المرشحين لخلافة إيهاب جلال

ويبحث المنتخب المصري في الوقت الحالي عن مدير فني أجنبي من أجل تعيينه للمنتخب المصري، ويرصد لكم موقع دوت الخليج 4 مدربين مرشحين لخلافة إيهاب جلال في المنتخب المصري.

ويفاضل الاتحاد المصري لكرة القدم بين 4 مدربين لخلافة إيهاب جلال في تدريب المنتخب المصري، وهم كل من باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار السابق، إلى جانب الألماني "شوفير" مدرب منتخب الكاميرون السابق، مع كل من كارلوش كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، والفرنسي تيري هنري.

واستبعد الاتحاد في الفترة الماضية اسم تيري هنري خاصة أنه لم تكن له أي تجارب داخل القارة الأفريقية، كما أنه وفقا للتصريحات من فينجادا ووغيره من المقربين من كارلوس كيروش فمن الصعب عودته وفرص عودته بسيطة جدا، حيث ينوي المدرب تدريب أحد الفرق الآسيوية المتأهلة لكأس العالم، ولذلك أصبح المفاضلة بين كل من باتريس بوميل والألماني "شوفير" فقط لا غير.