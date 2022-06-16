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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704868/vodafoneفودافون-توفر خصم -50-على-الراوتر-المنزلي

أعلنت شركة فودافون عن خصم 50% على الراوتر المنزلي، ضمن عروض باقات فودافون للنت الأرضي، ويقدم دوت الخليج أسعار باقات فودافون والعروض المتوفرة.

باقات فودافون نشرت شركة فودافون عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، : "استمتع بخصم 50% على راوتر الانترنت المنزلي بدون خط ارضي و كمان ممكن تقسط السعر بعد الخصم لحد ١٢ شهر بدون فوائد". أسعار باقات فودافون - باقة الـ 30 ميجا بـ 136.80 جنيه - 140 جيجا وبعد انتهاء الباقه هيكمل بسرعة 256 KB - باقة الـ 30 ميجا بـ 193.80 جنيه - 200 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعة 256 KB - باقة الـ 30 ميجا بـ 285 جنيه - 300 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعة 256 KB - باقة الـ 30 ميجا بـ 570 جنيه - 600 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعة 256 KB - باقة لـ 70 ميجا ب 399 جنيه - 300 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعة 256 KB - باقة الـ 100 ميجا بـ 513 جنيه - 300 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعة 256 KB - باقة الـ 100 ميجا بـ 798 جنيه - 600 جيجا وبعد انتهاء الباقة الانترنت هيكمل بسرعة 256 KB

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