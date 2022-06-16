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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704866/إقالة-إيهاب-جلال-4-قرارات-عاجلة-لاتحاد-الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة عن 4 قرارات عاجلة بعد المستوى الهزيل الذي ظهر عليه أداء المنتخب الوطني الفترة الماضية.

وينشر موقع دوت الخليج قرارات اتحاد الكرة والتي أعلن عنها كابتن حازم إمام، خلال مؤتمر صحفي لاتحاد الكرة، والتي جاءت كالتالي:

- إقالة إيهاب جلال والتعاقد مع مدير فني أجنبي

- التعاقد مع مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة

- التعاقد مع مدير فني أجنبي للمنتخب الأولومبي

- التعاقد مع خبير تحكيمي أجنبي من الموسم المقبل لتطوير المنظومة التحكيمية في مصر

وأوضح الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الاتحاد وجه الشكر لكابتن إيهاب جلال والجهاز المعاون له، وقد يتم الاستعانة بهم في الفترة المقبلة إذا كانت هناك حاجه لجهود أيًا منهم، مشيرًا إلى أن الكابتن إيهاب جلال ظلم بسبب الأوضاع الحالية، ونعتذر له، قائلًا: “على المستوى الشخصي كنت أتمنى إنه يكمل وياخد راحته، لكن للأسف كلنا عارفين إنه مش هيعرف ياخد راحته”.

4 قرارات عاجلة لاتحاد الكرة

وأشار إلى أن كابتن إيهاب جلال تعرض لضغوط لم يتعرض لها أي شخص آخر في الوسط الرياضي.

وكان كابتن إيهاب جلال قد قاد منتخب مصر في 3 مباريات، أمام غينيا وإثوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وفاز المنتخب في الأولى بنتيجة 0-1 وخسر في المباراة الثانية بنتيجة 0-2، فيما هزم المنتخب الوطني من كورويا الجنوبية في مباراة ودية بنتيجة 1-4.