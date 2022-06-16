انت الان تتابع تفاصيل خبر جوني ديب في صراع جديد مع المحاكم بتهمة الاعتداء على مدير موقع فيلم City of Lies حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704864/جوني-ديب-في-صراع-جديد-مع-المحاكم-بتهمة-الاعتداء-على--مدير-موقع-فيلم-City-of-Lies

يبدو أن صراعات المحاكم لن تتوقف عن الفنان العالمي جوني ديب، إذ أنه بعد انتهاء قضيته مع طليقته أمبر هيرد، يستعد ديب لخوض معركة جديدة في شهر يوليو المقبل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير صراع جوني ديب مع المحكمة في 25 يوليو

وتنعقد الجلسة الأولى لقضية جوني ديب الجديدة في 25 من شهر يوليو، إذ أنه متهم بالاعتداء على «بروكس» مدير موقع فيلم City of Lies، فضلا عن صفعة قوية أدت إلى حدوث إصابة في جسد بروكس.

تفاصيل اعتداء جوني ديب على مدير تصوير فيلم

وصرح بروكس للمحكمة بأن جوني ديب اعتدى عليه في عام 2018 أثناء تصوير الفيلم مؤكدا أنه كان متعاطي للكحل ومواد مخدرة. ودافع محامي جوني ديب عن الفنان العالمي فقال: من الواضح أنه استفزاز، وتصرف جوني ديب تصرف طبيعي دفاعًا عن النفس، بعد إحساسه بعدم الأمان.

جوني ديب وامبر هيرد قضية جوني ديب وأمبر هيرد

شغلت جميع وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدايتها حتى الأن، وتفاعل عدد كبير من الجمهور على الحكم اذ ألزمت المحكمة النجمة أمبر هيرد بدقع 15 مليون دولار تعويضا لـ جوني ديب، أم عن الأخير فيدفع 2 مليون جنيها فقط.

وقال جوني ديب في بيان له، “إن كشف الحقيقة كان عهدا قطعه أمام نفسه وأطفاله وكان لزاما للدفاع عن نفسه وكل من وقف بجانبه منذ بداية الأزمة”، كما وصف شعوره الحالي بعد الحكم ضد آمبر، بأنه يشعر بالسلام الداخلي بعد إتمام هذه المهمة وكشف الحقيقة للعالم، وأشار إلى أن الحكم هو بمثابة النصر لكل امرأة ورجل تعرض لمثل هذا الموقف.

أما عن أمبر هيرد فقالت:لا استطيع لوم المحكمة لأن جوني ممثل لديه شعبية وبالتأكيد أثر على قرارهم”.

وأضافت: لا أهتم بآراء الناس عني أو عن أموري الخاصة التي تدور في بيتي أو في حياتي الزوجية. لا أتوقع أن على الشخص العادي أن يعرف تفاصيل مثل هذه فلذلك لا آخذ هذه الآراء بشكل شخصي”.

وتابعت: “حتى ولو تظن أنني كاذبة أو أنني أستحق الكراهية، لا يمكنك أن تنظر إلي وتقول أن معاملة السوشيال ميديا لي كانت عادلة".