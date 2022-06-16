اتحاد الكرة يعلن تعيين مدير فني أجنبي للاتحاد والمنتخب الأول والأولمبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 06:29 مساءً - أعلن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن نية الاتحاد لتعيين مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة خلفاً لإيهاب جلال، والذي تمت إقالته بعد اجتماع مجلس الجبلاية اليوم.

وأكد حازم إمام أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المدرب الجديد للفراعنة.

كما أكد حازم إمام إمام أن الاتحاد استقر أيضاً على تعيين مدير فني أجنبي للاتحاد، وكذلك للمنتخب الأولمبي.

وكان اتحاد الكرة، قد عقد جلسة يوم السبت الماضي تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع ما يلى:-

مد الجلسة ليوم الخميس عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية ، والتى كان يجب إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .