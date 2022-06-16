جدة - نرمين السيد - بحث محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الخميس، مع الدكتورة مها فهيم نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى، المخطط الاستراتيجى للمحافظة، وذلك من خلال عقد عدد من الورش مع جميع الأجهزة التنفيذية المعنية.





وأوضح المحافظ - وفقا لبيان - أن المخطط الاستراتيجى يحدد المشروعات خارج الكردون العمرانى لفتح مزيد من سوق العمل وتحسين المستوى الاقتصادى وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والمنشودة للأجيال القادمة، وذلك من خلال متخصصين ووفقا للموارد والإمكانات المتاحة. من جانبها، أكدت نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن يجرى بحث مطالب واحتياجات المناطق المستهدفة من خلال حوار شبه مجتمعى مع المعنيين من تنفيذيين وشعبيين، بعدها تدخل المشروعات المقترحة حيز التنفيذ بعد الموافقة عليها من خلال برامج لمشروعات تصلح لتنمية كل منطقة مع الوقوف على مراحلها وكافة العقبات لتذليلها. وأشارت إلى أنه تم عمل مخطط استراتيجى لمحافظة مطروح من عام 2012 وحتى 2016، بالإضافة لما تتمتع بالعديد من المقومات الاستراتيجية والتنموية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمكانية مع أهميتها كمحافظة حدودية وبوابة مصر الغربية، موضحة قيام العديد من المشروعات التنموية والقومية على أرض مطروح منها العلمين الجديدة ومحور الضبعة روض الفرج، وميناء النجيلة وغيرها، مع أهمية توسعة الأحوزة العمرانية والإسراع بإجراءات التقنين لتحقيق الاستقرار وتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ مطروح يبحث المخطط الاستراتيجى للمحافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.