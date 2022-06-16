حملة حقك تنظمى تقدم الخدمة لأكثر من 45 ألف سيدة منتفعة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى"، قدمت الخدمة الطبية لعدد 45 ألفا و344 سيدة، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية - فى بيان اليوم- أن حملة "حقك تنظمى" انطلقت يوم الأحد الماضى وتقدم الخدمات الطبية بالمرحلة الأولى للحملة من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع عدد 224 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائى، وعدد 15 عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة. وأشار مسعود إلى أن الحملة تنظم ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولى، فى 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهى "العاشر من رمضان، القنايات، الإبراهيمية، القرين، الحسينية، أولاد صقر، ديرب نجم، مشتول السوق، بلبيس، أبو حماد"، وتستمر لمدة 5 أيام حتى مساء اليوم.

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