جدة - نرمين السيد - نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم الخميس، احتفالية خاصة، لتسليم دفعة جديدة من الموافقات والتراخيص وشهادات توفيق الأوضاع لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، والبالغ عددها 100 صحيفة ومنصة إعلامية.





وقال كرم جبر، فى كلمته خلال الاحتفال، إن إصدار هذه الموافقات للصحف والمواقع الإلكترونية بمثابة مرحلة جديدة لإنطلاق الإعلام المصرى من جديد ليعود إلى مكانته العربية المعهودة. وأضاف أن المنظومة الإعلامية فى مصر منظومة غير مسبوقة فى أى دولة أخرى خصوصا مع العدد الكبير من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الموجودة فى مصر، مؤكدا على أن دور الإعلام المصرى قوى ومؤثر وأن الفترة القادمة ستشهد إنطلاقة جديدة. وأشار جبر إلى أن المجلس سينظم اعتبارا من يوم الأحد المقبل جلسات فى مقر "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" للوسائل الإعلامية التى تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص مما يبشر بانفتاح إعلامى كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المجلس يوفر كافة التسهيلات والإجراءات للحصول على تراخيص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الأعلى للإعلام» يحتفل بتسليم 100 ترخيص جديد وشهادة توفيق أوضاع للصحف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.