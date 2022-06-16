الأزهر يواجه الطلاق بتأهيل المقبلين على الزواج «دورات مجانية» (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتهدف الدورات التدريبية للتوعية بكيفية اختيار شريك الحياة وضوابط العلاقات الأسرية، لاكتساب مهارات التعامل بين الزوجين والتعرف على فقه الزواج. ويوضح الفيديوجراف التالى كيف يواجه الأزهر الطلاق: ويستهدف الأزهر نحو 4 ملايين مواطن، حيث يكون التسجيل على البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال تنظيم دورة إسبوعيا لـ100 متدرب و2000 طلب التحاق فى أول يوم.

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