عاجل.. لجنة إدارة أزمة الأوبئة تلغى القيود على دخول المصريين والأجانب لمصر

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على قرار ينص على أن تلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، والواردة فى المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم ( 1) لسنة 2021، وذلك فى إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد محليا وعالميا، والموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحا أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 مليون جرعة تنشيطية، ويتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.
كما استعرض القائم بأعمال وزير الصحة، إجراءات الاستعداد والجاهزية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان بخصوص مرض جدرى القردة، موضحا أن الوزارة تقوم بالتوعية بطرق الانتقال والإجراءات الواجب تنفيذها لتفادى الإصابة به.
كما قامت بتوفير 800 كاشف حمض نووى والعمل على توفير 550 كاشفا إضافيا خلال هذا الشهر، وكذا مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتفعيل إجراءات الحجر البيطرى فيما يخص الحيوانات القادمة من الخارج وتنشيط الترصد فى الحيوانات، كما يتم تدريب الأطقم الصحية فيما يتعلق بوسائل التشخيص المبكر والعلاج.
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