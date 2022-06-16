عاجل.. لجنة إدارة أزمة الأوبئة تلغى القيود على دخول المصريين والأجانب لمصر

جدة - نرمين السيد - ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وشارك فى الاجتماع بالحضور أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربى، والأوقاف، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والطيران المدنى، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان.





وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على قرار ينص على أن تلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، والواردة فى المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم ( 1) لسنة 2021، وذلك فى إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد محليا وعالميا، والموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحا أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 مليون جرعة تنشيطية، ويتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.

كما استعرض القائم بأعمال وزير الصحة، إجراءات الاستعداد والجاهزية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان بخصوص مرض جدرى القردة، موضحا أن الوزارة تقوم بالتوعية بطرق الانتقال والإجراءات الواجب تنفيذها لتفادى الإصابة به.

كما قامت بتوفير 800 كاشف حمض نووى والعمل على توفير 550 كاشفا إضافيا خلال هذا الشهر، وكذا مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتفعيل إجراءات الحجر البيطرى فيما يخص الحيوانات القادمة من الخارج وتنشيط الترصد فى الحيوانات، كما يتم تدريب الأطقم الصحية فيما يتعلق بوسائل التشخيص المبكر والعلاج.