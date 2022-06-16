محافظ أسوان: إلغاء القبول والالتحاق بمدارس التمريض لمدة 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان أن إلغاء القبول والالتحاق بمدارس التمريض بدءا من العام الدراسى القادم 2022 / 2023 لمدة 3 سنوات، جاء بعد تحقيق الاكتفاء الكامل من الممرضين والممرضات داخل المنشآت الطبية والصحية.





وأضاف المحافظ - فى بيان له اليوم الخميس- أن القرار يهدف فى المقام الأول إلى تخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أداء مهنة التمريض بالجودة المطلوبة، مشددا على أنه لن يسمح بالنقل أو تعديل المسار التعليمى لأى طالب أو طالبة من المدارس الفنية بأنواعها المختلفة لمدارس التمريض. وناشد المحافظ الأهالى والأسر عدم الانسياق وراء الشائعات التى تشكك فى إلغاء القبول بمدارس التمريض، أو محاولات بعض الأشخاص جمع أموال من بعض البسطاء مقابل حصولهم على أى استثناءات لدخول مدارس التمريض، لافتا إلى أنه سيتم بكل حزم مواجهة ظاهرة الأكاديميات والسناتر الخاصة غير الشرعية، والتى تقوم بإعطاء شهادات غير معتمدة بعد الحصول على دورات تدريبية لتشغيل الشباب فى المراكز الطبية والعيادات الخاصة.

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