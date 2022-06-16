بدء الربط الإلكترونى مع بورسعيد وإلغاء التراسل الورقى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، للدكتور صالح الشيخ والوفد المرافق له، للإعلان عن انتهاء المشروع وتسليم مسئولى تحديث المشروع بديوان المحافظة وديوان الخدمات متطلبات التحديث، وهى جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" وماسح ضوئى "سكانر" ونقطة الاتصال المؤمنة "APN".

وأعرب المحافظ عن شكره لرئيس الجهاز على تلبيته الدعوة لزيارة المحافظة، واختيار المحافظة لتكون ثان محافظة ينتهى فيها المشروع بعد محافظة الوادى الجديد، ولتكون نموذجا لباقى المحافظات فى ميكنة وتنميط الخدمات بالجهاز الإدارى للدولة.

وأشار المحافظ إلى أن المتابع لأداء الجهاز الإدارى للدولة يلمس الطفرة التى حدثت فى مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مؤكدا أنه يتابع بنفسه تقارير مدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمات بالمحافظة، والذى كان أحد نتاج ميكنة الخدمات وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مطالبًا الجهاز بتكليف مديرية التنظيم والإدارة بتنظيم لقاء دورى مع العاملين بالمحافظة لنقل خبرات الجهاز لهم، وكذلك توعيتهم بالانجازات التى تتم لصالح رفع كفاءة الخدمات المقدمة من الجهاز الإدارى للدولة.

ووجه الدكتور صالح الشيخ الشكر للواء الغضبان على حسن الاستقبال والتعاون المثمر بين الجانبين لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع التحديث، مشيرا إلى الأثر الكبير للربط الإليكترونى بين الجهاز والمحافظة على سرعة إنجاز الموضوعات بين الجانبين والتحديث اللحظى لكافة البيانات.

وقال رئيس الجهاز إنه بتحليل عدد الموظفين بالديوان العام والمديريات التابعة له يمكن قراءة بعض خصائصهم، فوفقا للمؤهل الدراسى، تبلغ نسبة الحاصلين على دكتورة 16.٪ والماجستير 08.٪، مؤهل عال حوالى 50.76٪، والمؤهل فوق المتوسط حوالى 13.38٪ والمؤهل المتوسط نسبة 27.24٪، و2.34٪ للمؤهل أقل من المتوسط، وتبلغ نسبة الذى يقرأ ويكتب بدون مؤهل 2.88٪ والاميين 64.٪ ، وبالنظر لهذه النسب تشير إلى حرص أهالى محافظة بورسعيد على الحصول على قدر كبير من التعليم، مشيرا إلى أنه وفقاً للنوع الاجتماعى تصل نسبة الموظفين الذكور بالمحافظة إلى 34.86٪، فيما تصل نسبة الإناث إلى 56.14٪ وهو ما يؤكد على الدور المحورى والهام للمرأة فى المحافظة، منهم 94.91٪ قائم بالعمل، 5.09٪ غير قائم بالعمل.

وبشأن الحالة الاجتماعية، قال رئيس الجهاز :"تصل نسبة الموظفين المتزوجين بالمحافظة إلى حوالى 68.46٪، ونسبة الموظفين العُزْب (غير المتزوجين) إلى 7.68٪، والمتزوج ويعول 5.37٪ ، ونسبة الموظفين الأرامل إلى 6.03٪، والمطلقين 4.25٪.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى أمام صانع القرار، وفقًا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، وهو الأمر الذى يسهم بدوره فى رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، وترشيد الإنفاق الحكومى، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمى لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى.

وأشار الشيخ إلى أن الجهاز انتهى من المرحلة الأولى من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا والتى تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطا كبيرا فى المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازى والتى تستهدف تحديث ملفات العاملين فى الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات.

وقال رئيس الجهاز إن الانتهاء من التحديث الإلكترونى لبيانات الموظفين يعد بمثابة نقطة البداية، حيث يعمل الجهاز على تنفيذ تطبيق إلكترونى يضم حسابات شخصية لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تحتوى على الملف الوظيفى لكل موظف مما يمكنه من الاطلاع على رصيد إجازاته وترقياته ومعلوماته الشخصية فى أى وقت وبسهولة، كما يهدف الجهاز إلى ربط قاعدة البيانات بمنظومة التأمينات والمعاشات لتسهيل الإجراءات للسادة العاملين فى نهاية سنوات الخدمة وعدم إهدار موارد الدولة.

وفى هذا الصدد، لفت الشيخ إلى أن الجهاز يقوم بتسليم كل "مسئول تحديث بيانات الموظفين" بكل وحدة حاسب آلى محمول laptop وماسح ضوئى scanner و"APN "Access point name ، وهو اسم نقطة الوصول الذى يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على صرف حافز شهرى قيمته 250 جنيهًا لمن يتم ترشيحه من قبل الجهاز داخل كل جهة إدارية، والذى يتولى تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة، بالتنسيق مع السلطة المختصة، ويتولى الموظف المسئول عن تحديث الملفات الوظيفية بالوحدات القيام بالمهام التى يعهد إليها بها من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أهمها تحديث ملفات الموظفين وتسجيل كل تغيير قد يطرأ عليها من ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أو إجازة أو غيرها.

وأضاف أن مسئولى تحديث الملفات الوظيفية يخضعون عند ممارسة مهامهم المتعلقة بهذا الشأن لإشراف من تحدده السلطة المختصة بهذه الجهات، على أن يتم موافاة الجهاز بتقرير ربع سنوى عن مستوى أداءهم.

وعلى هامش الزيارة، نظمت المحافظة والجهاز ورشة عمل لمسئولى تحديث البيانات بالمحافظة، تحدث فيها محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز، وتناولت شرح أهمية المشروع، وأيضا النظام الإليكترونى للتراسل، كما رد فريق عمل المشروع بالجهاز على استفسارات مسئولى التحديث، الذين تم تسليمهم متطلبات التحديث.

كما اصطحب المحافظ رئيس الجهاز والوفد المرافق، لتفقد الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة بالمحافظة والتى أنشأتها القوات المسلحة، واستمع لشرح من مدير الشبكة عن آلية عملها بالمحافظة، والتى تعد أول شبكة فى محافظة على مستوى الجمهورية، كما تفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ومقر خدمات بوابة مصر الرقمية، ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية، ومقر إدارتى الموارد البشرية والإدارة المالية بديوان المحافظة.