خطوات مهمة لتجنب خطورة التكييف فى الصيف (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - التكييف أساسى فى كل بيت، لما له من دور كبير فى ترطيب الأجواء وغقامة جو منعش خلال ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه من الواجب أخذ الحذر بشدة، من خطورة تلك الأجهزة، حيث من الممكن أن يحدث لها انفجار يؤدى إلى نشوب حرائق، لا قدر الله.





ويقدم دوت الخليج عدة نصائح من شأنها الوقاية من خطورة أجهزة التكييف، وتتمثل فى: ومن أهم الأمور التى يجب اتباعها هو عدم خفض درجات حرارة عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير الذى من الممكن أن يحدث فجأة فى درجات الحرارة.

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