قنصل ليبيا بالإسكندرية: مصر تلعب دورا قياديا فى المنطقة العربية

جدة - نرمين السيد - قال قنصل عام دولة ليبيا، محمد صالح الساعدى إن مصر تلعب دورا قياديا فى المنطقة العربية، وهى دائما داعمة لليبيا فى جميع أزماتها، مشيرا إلى ضرورة التعاون والمشاركة فى مشاريع إعادة تعمير ليبيا.





جاء ذلك خلال استقباله فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين. وأكد الساعدى أن مصر وليبيا لديهما إمكانيات اقتصادية قوية، لخلق سوق عربية تنافس السوق العالمية ويحتذى بها فى المحافل الدولية.

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