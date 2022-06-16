تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ الإسماعيلية يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام

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رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية عن قرار قبل قليل بشان تنسيق الشهادة الاعدادية، حيث أنه قام بتحديد الحد الأدني للانتقال إلي المرحلة الثانوية العام بداية من العام الدارسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وأكد بشارة، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، هو 225 درجة بنسبة 45% تقريبا من الناجحين، و205 درجة (خدمات الثانوي العام)، مشيراً أن ذلك يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن مدارس الثانوية العامة داخل المحافظة سوف تبدأ في قبول طلبات الاتحاق بالمرحلة الثانوية بداية من يوم الأحد القادم الموافق 19 يونيو 2022، وسوف تستمر لمدة ثلاثون يوماً.