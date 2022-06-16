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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704863/خلود-جوزي-ابن-أمه--بيصبحني-وبيمسيني-بعلقة-وحماتي-خربت-بيتي

كل ما يعدي على أمه يرجع يضربني علقة ومقدرش عليه ولا عارفه أتصرف إزاى.. كلمات زوجة اطلقتها لـ دوت الخليج حين ألتقى بها داخل محكمة الأسرة بزنانيري، بعد رفعها دعوى خلع على زوجها المحاسب.

أهل جوزي

فتقول خلود:"حسبى الله ونعم الوكيل في جوزي وأمه وأهله..علشان اللى حصلى ده كتير وربنا ميرضاش بالظلم ده، أنا عندي 35 سنة، وأتجوزت من 10 سنين، ولدى 4 أبناء، وجوزي محاسب وعنده 40 سنة واتجوزنا عن حب".

بداية المشاكل

تضيف الزوجة الثلاثينية:" حياتنا كانت في البداية هادية لا يتدخل فيها أحد وإن الحياة الزوجية لا تخلو من بعض المشاكل العادية مثل أى بيت ولكن يتم حلها في وقتها، ولكن بعد عدة سنوات تحول الحال رأسا على عقب، وبدأ يتغير معي بسبب أهله اللى بدأوا يتدخلوا في تصرفات جوزي، وده سبب كل المشاكل في بيتنا".

علقة موت

وتستكمل خلود:"أهله مكنوش ناس كويسين وبالذات والدته، فكانت دائما تقفلي على الواحدة وتتصيد لي الأخطاء بدون سبب، وجوزي دايما في صف والدته وبيقبل أى تسخين منها عليا، فكان بيضربني بسبها وده سبب لى حالة نفسية كرهنى في أولادى وكل حاجه حواليا، وعندما اتجه إلى الشرب المخدرات، بدأت أخاف على نفسي".

كذب والدته

وبتعجب تقول خلود: والدة جوزى كانت علطول بتبلغه إني بضربها بإستمرار وبشتمها وده والله عمره ما حصل، وإنه هي ممكن يكون بتتخيل إنى بضربها وحاجات كتير مش حقيقية، مثلا مرة كان راجع من البيت بالليل وكان كويس معايا فراح سلم على والدته، ولما رجع ضربنى علقة وأنا مش عارفه السبب أيه ومش عارفه كان بيحصل أيه علشان يضربنى بس ده فعلا تعبنى نفسيا وإني أثبت كذب الكلام ده وإنى مش بعمل حاجه لوالدته".

طردي الساعة 2 بالليل

وتستكمل خلود:" لما خرجت روحت لأمى ورجعت البيت ملقتش دهبى واتخانقت معاهم بسبب إنى لم ملقتش الدهب اللى أمى اشترتهولى، فضربوني ورمونى في الشارع وقتها الساعة 2 بالليل بالجلبية اللى عليا فخدت محفظتى ونزلت روحت لأمى".

وتسترسل خلود:" أنا مش قادرة اكمل وأعيش كده مع جوزى، علشان كل اللى حصلي ده سببه أهله ووالدته اللى خربت بيتي، دايما كان بيضربنى بسببهم، وأنا لو برفع دعوى الخلع دى واتنازلت عن حقى، بس مش هتنازل عن حق أولادي، لإنى مش هعرف اصرف عليهم فوالدى متوفى والداتى ست كبيرة، وأنا متعشمة في قانون بلدنا إنه يجبلى حقى".