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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704862/النائب-أحمد-فتحي-قضية-تغير-المناخ-تعتبر-اليوم-على-رأس-التحديات-التي-تواجه-العالم

خلال كلمته في الموتمر العالمي الثامن لبرلمانيين الشباب..

ألقى النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس، كلمته في فعاليات اليوم الثالث للنسخة الثامنة للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والمقام بشرم الشيخ، والتي جاءت تحت عنوان "حشد البرلمانيين الشباب لمواجهة التغير المناخي"، وذلك بشــأن الاستفادة من مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في البرلمان.

دوت الخليج

المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب

ورحب النائب أحمد فتحي، في بداية كلمته بالمشاركين في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب في مصر أم الدنيا، مضيفاً أن قضية تغير المناخ تعتبر اليوم على رأس التحديات اللي بتواجه العالم، بعدما ثبت بالدليل العلمي أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية ولوقتنا ذاك، تسببت في أضرار جسيمة، وتعاني منها كل الدول والمجتمعات، مشيرا إلي إن ذلك يستلزم تحرك جماعي لتقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.

وأكد "فتحى"، خلال كلمته أن المجتمع المدني يمكنه أن يلعب دوراً بالغ الأهمية في تنفيذ السياسات لنتصدى لآثار تغيرات المناخ وحماية المجتمعات من تبعاتها الخطيرة وضمان مشاركة المواطنين في تطبيق استراتيجيات التكيف مع تغيرات المناخ، وذلك من خلال ندوات تثقيفية وتوعوية بشأن المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، وتعزيز جهود الاستثمار في البشر، وبناء انسان متسق مع بيئة صحية خالية من التلوث بجميع أنواعه.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بالمجتمع المدني، حيث تم إصدار قانون 149 لسنة 2019 لممارسة تنظيم العمل الأهلي، وسط إشادات دولية، كما أطلق رئيس الجمهورية، 2022 عاماً للمجتمع المدني.

التغيرات المناخية

وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن شباب البرلمانيين بيعتبروا حلقة الوصل الأكثر فاعلية في تعزيز مشاركة البرلمانات مع المجتمع المدني والمواطنين لتعزيز الجهود تجاه التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية بما لديهم طموحات قوية ولسهولة تعاملهم مع وسائل التواصل الاجتماعي، والتكنولوجيات المتقدمة، والمساهمة في سن القوانين المتعلقة بقضايا المناخ.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، علي أن مصر حريصة على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، كما تستهدف أن يكون المؤتمر القادم كوب 27 تجسيد للأهداف الأممية في هذا الصدد.

وأشار النائب أحمد فتحي، أن مصر مهتمة بقضية التغير المناخي، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وعلى رأسها إطلاق"الاستراتيجية الوطنيّة لتغيُّر المناخ 2050،"وإطلاق مبادرة المليون شاب متطوع في التكيف المناخي، والتي حظيت باهتمام عالمي، وكذلك تم إطلاق مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ 27"، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة عديد من منظمات المجتمع المدني، وسيكون للشباب دورا هاما في حشد جهود المجتمع المدنى للمشاركة فى التحضيرات الجارية الاستضافة قمة المناخ، التي تُعقد أول مرة في مصر.

واستطرد: "تتضمن المبادرة إطلاق منصات مجتمعية محلية فى مختلف المحافظات، بهدف خلق حوار بين كافة الأطراف المعنية، سواء الأجهزة الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات غير الحكومية، حول التحديات التى تواجهها كل محافظة، نتيجة تأثرها بتداعيات التغيرات المناخية، ووضع خطة عمل ترتكز محاورها على الموارد المتاحة محليا، بهدف رفع الوعي المجتمعي، والحث على تطبيق ممارسات من شأنها المساهمة فى الحد من تغير المناخ، وإنشاء مرصد لمراقبة ومتابعة جهود المجتمع المدني فى هذا المجال.

واختتم كلمته، إن دورنا الأصيل كمشرعين، وممثلين للشعوب ومعبرين عن آمالها وطموحاتها، يحتم علينا أن نبادر الاقتراح ومناقشة وإقرار تشريعات متطورة وشاملة للحد من آثار التغير المناخي والمساعدة في تبني استراتيجيات وطنية محددة وشاملة للتغلب على هذا الخطر الذي يهدد كوكب الأرض بأكمله.

يُشارك في المؤتمر وفود برلمانية من البرلمانيين الشباب من حوالي ٦٠ دولة في العالم،وياتي في إطار رؤية الدولة المصرية التي ترتكز على تمكين الشباب والاستماع إلى رؤاهم تجاه أبرز القضايا العالمية، كقضية تغير المُناخ، وهو ما يتجلى في استضافة البرلمانيين الشباب من جميع برلمانات العالم على أرض مصر