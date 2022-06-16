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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /704859/دينية-الشيوخ-توصي-بإنشاء-فرع-لجامعة-الأزهر-بسوهاج-وتطالب-بإنشاء-برامج-تعليمية-تلبي-متطلبات-سوق-العمل

أعلن الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، موافقة النواب والحكومة علي إنشاء فرع بجامعة الأزهر بسوهاج لما له من أهمية كبيرة في مساعدة ودعم الأزهر الشريف من خلال جامعة الأزهر في القيام برسالته في صعيد مصر وغيره وكذلك لتقليل للاغتراب ورفع العبء عن الأهلي وتقليل النفقات فضلا عن رغبة الأهالي في صعيد مصر في التعليم الأزهري.

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إنشاء فرع لجامعة الأزهر بسوهاج

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية برئاسة الدكتور يوسف عامر، لمناقشة الاقتراح برغبه المقدم من النائب أحمد فوزي، لإنشاء فرع لجامعه الأزهر بمحافظة سوهاج.

و أضاف عامر: كذلك موافقة واقتراح أن يتم إنشاء برامج تعليمية، وأكد الجميع أنه لابد من إنشاء هذه البرامج التي تلبي حاجات صعيد مصر ومتطلبات سوق العمل ومتطلبات الدولة المصرية التي نفتخر بها في كل زمان ومكان.

و أشاد الدكتور يوسف عامر، بمقترح النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة سوهاج، قائلا: اقتراح مهم للغاية، لأن محافظة سوهاج وصعيد مصر عامة يميل للتعليم الأزهري، لأن التعليم الأزهري يتميز بأنه يعلم علوم الدين والدنيا.

وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن جامعة الأزهر كان قد خصص لعها قطعة أرض منذ زمن ولعدم استغلالها تم استقطاع جزء منها وبالتالي، مضيفا: باعتبار النائب أحمد فوزي أزهري فهو حريص علي أن يتم الاستفادة من ما تبقي من الأرض.